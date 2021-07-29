توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والنمسا

جدة - نرمين السيد - شهد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار النمسا، سيباستيان كورتس، الخميس، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.





ووقع اتفاقية الشراكة فى مقر وزارة خارجية النمسا، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى، الدكتور سلطان الجابر، ووزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالنبرج. وأكد الإعلان المشترك أن "علاقات البلدين شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية"، مضيفا: "لقد بنيت هذه العلاقات على الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبى البلدين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأضاف: "يدعم هذا الهدف المشترك مفهوم أن كلا البلدين، شريكان قويان وموثوقان، وملتزمان بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار فى منطقتهما". وتابع: "أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الاتحادى سيباستيان كورتس مزيدا من المناقشات وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمى واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسى والاقتصادى والإنسانى والثقافى بين البلدين". وتضمن الإعلان أنه "عملا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين منذ إقامة العلاقات بينهما، وبناءً على الإرث المشترك الناجح للعلاقات الثنائية القائمة، يحرص الشيخ محمد بن زايد وكورتس على رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة، وتطوير سبل جديدة للتعاون".

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