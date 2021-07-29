ليبيا تؤكد دعمها المطلق لقرارات قيس سعيد لإنقاذ تونس

جدة - نرمين السيد - أكد عبد اللّه اللافى، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الدعم المطلق للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، لقرارات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد "التى اتخذها مؤخرا لإنقاذ تونس من أزماتها"، مشيرا إلى أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، جدّد اللافى التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبى مع الشعب التونسى ومساندته له فى ما يرنو إليه من تنمية وازدهار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، عبد الله اللافى، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى. وشدد الرئيس التونسى على حرص بلاده الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التى تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدى لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار فى البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما.

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