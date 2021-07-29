برشلونة سوق الإنتقالات وأخبار رئيس النادي خلال تحدثه مع رونالدو كومان 2021

اخبار برشلونة سوق الانتقالات، قام رئيس نادي برشلونة الاسباني خوان لابورتا أثناء حديثه مع رونالدو كومان بالصعوبة التي توجههم من أجل ضم اللاعب ليون غوريتسكا الذي يلعب في خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث أبلغ المدرب رونالد كومان بحاجته الشديدة لضم لاعب وسط وذلك من أجل تدعيم صفوف نادي برشلونة الإسباني.

اخبار برشلونة سوق الانتقالات ورئيس نادي برشلونة الأسباني

سوق الانتقالات بنادي برشلونة، كما أن صحيفة ” موندو” أكدت أن رئيس نادي برشلونة الاسباني أبلغ بصعوبة ضم لاعب وسط نادي بايرن ميونخ وذلك لان نادي بايرن ميونخ يطلب في هذا اللاعب 50 مليون يورو بما يعادل 59,040,000.00 دولار لبيع هذا اللاعب.

حيث أكدت الصحيفة أيضا أن مدرب نادي برشلونة الاسباني يقول ان اللاعب ليون غوريتسكا هو اللاعب المناسب الذي يرغب في ضمه والحلم الذي يريد أن يكون في وسط الملعب من أجل دعم وتوحيد الصفوف لنادي البارسا.

كما قال رئيس نادي برشلونة الاسباني انه من الصعب دفع 50 مليون يورو في هذا الوقت لضم أي لاعب وذلك من أجل الحالة الاقتصادية المنخفضة بالنسبة للنادي وذلك من أجل جائحة كورونا التي كانت الكابوس المخيف لجميع بلدان العالم.

مصادر تكشف موافقة برشلونة الأسباني على طلب نادي يوفنتوس 2021

هناك مصادر كشفت موافقة برشلونة الاسباني على طلب نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك من أجل استعادة اللاعب بيانيتش اللعب البوسني الذي يعتبر إضافة لاي فريق لما يمتلكه من العديد من المهارات والحلول وموهبته في المراوغات.

حيث أن بيانيتش وافق على تخفيض راتبة بنسبة 50% من أجل العودة الي نادي يوفنتوس الإيطالي وهذا ما ادي الي سهولة المفاوضات لعودة اللاعب.

كما وضع نادي برشلونة الاسباني موعداً أقصاه 15 أغسطس القادم وذلك من أجل تجديد عقد الارجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده والبقاء في صفوف برشلونة.

كما أوضح الفرنسي جريزمان مهاجم نادي برشونة الاسباني موفقته علي تخفيض راتبة بنسبة 50% وذلك من أجل ان يبقي داخل النادي وان يبقي ضمن صفوف نادي برشلونة الاسباني، حيث ان الفرنسي جريزمان جدد عقده مع برشلونة حتي 2024 حيث أن اللاعب كان راتبة ما يقارب من 40 مليون يور في السنة.

كما اضافت بعض المصادر ان الفرنسي جريزمان اذا رحل عن برشلونة سوف يعود الي أتلتيكوا نادية السابق.

كما أوضح ديباي قائلا: ان تواجده في برشلونة نعمة ولا يبالي فيمن يصفه بالمتمرد

كما ان برشلونة الاسباني سوف يواجه يوفنتوس الإيطالي في 8 أغسطس القادم علي كأس خوان جمبر.

أكدت بعض الصحف الاسبانية أن المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني لا يرغب في رحيل لاعبه الدولي راكيتتش لاعب نصف الملعب الي باريس سان جيرمان، وبهذه الطريقة لا يوجد امام سان جيرمان الا دفع قيمة الشرط الجذائي والذي يقدر بحوالي 125 مليون يورو، حيث هذا المبلغ يعد صعب وعثرة علي نادي باريس سان جيرمان،

ومن المتوقع ان يدخل اللاعب رابيوا لاعب باريس سان جيرمان في صفقة راكيتتش حيث ان مدرب نادي برشلونة الاسباني يرغب بضم الشاب ولا يريد ان يفرط في مثل هذه النماذج من اللاعبين الذين يمتلكوا العديد من الحلول.

وفي الآونة الأخيرة ظهر بعض الحديث حول رغبة رئيس نادي باريس سان جيرمان لضم نجم الارجنتين اللاعب ليونيل ميسي اللاعب الذي محل انظار العالم لما قدمه لكرة القدم ولفريقة برشلونة من بطولات كما انه من اساطير كرة القدم ، حيث أوضح المدرب برغبته لضم ميسي ليكون داعم لصفوف نادي باريس سان جيرمان وهو بمثابة الإضافة الكبيرة لاي فريق بالعالم .