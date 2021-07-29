شروط القرض شخصي بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل بالمملكة تقدم الشركة قرض شخصي، يصل إلي مائة ألف ريال بدون كفيل، ثم قرض اخر يصل إلي خمسمائة ألف ريال ولكن يلزم ضمانات، للحصول علي القرض، وذلك إذا تم استيفاء الشروط، وليس أي عقبات للحصول علي القرض، ويحصل عليه في خلال اربع وعشرون ساعة، وتروج الشركة حاليا، إمكانية الحصول علي تمويل شخصي دون الحاجة لضامن، مع تحقيق الشروط للحصول علي القرض، ثم يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 500,000 ريال سعودي بمعدل عائد بسيط، وتكون فترة السداد ستون شهرا، وهي من أوائل الشركات بالمملكة تقدم الكثير من القروض، والقروض التي تتمشى مع الشريعة الإسلامية.

شروط القرض شخصي بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل

من اهم المميزات التي يميز بها القروض من الشركة السعودية للتمويل:

مبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال سعودي. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل يصل إلي 100,000 ريال سعودي بدون كفيل. بدون تحويل راتب. هامش ربح منافس راجع لمعدل الربح السنوي. نسبة استقطاع تصل إلي 60%. إمكانية السداد المبكر للتمويل في أي وقت. الموافقة فورية من قبل الشركة، ويتم استكمال الإجراءات بسرعة. يمكن الحصول على قرض شخصي من الشركة، مقابل ضمان عقاري أو رهان تجاري.

لا يقل عمر المتقدم عن عشرون عاما ولا يزيد عن ستون سنة. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا يقل الراتب عن ستة الآف ريال سعودي. القرض بهامش ربح منافس. القضاء في العمل مدة ثلاث شهور في القطاع العام، أما القطاع الخاص ستة شهور. لا يشترط تحويل الراتب.

تعبئة نموذج القرض الشخصي. خطاب من جهة العمل يتضمن تفاصيل الراتب الشهري. كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور. مستخرج يوضح الالتزامات المصرفية للعميل.

الدخول علي موقع الشركة الإلكتروني. الضغط علي الجنسية سعودي أو مقيم. اختيار القطاع الذي تعمل به قطاع خاص أو حكومي. ثم ضع الراتب الشهري. ضع الالتزامات الشهرية لك. ثم اختار نوع القرض الذي تريده. الضغط علي احسب.

شروط الحصول على قرض من الشركة السعودية للتمويلالمستندات المطلوبة للحصول علي القرضكيفية الحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل