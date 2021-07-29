موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد ليل في السوبر الفرنسي وتردد القنوات الناقلة للمباراة

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم الفرنسية والأوروبية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضد نادي ليل في السوبر الفرنسي على محرك البحث “جوجل”، وينتظر الملايين هذه المباراة التي ستحدد من الفريق الفائز ببطولة السوبر الفرنسي، وقد قام الفريقان بالإستعداد جيداً لهذه المباراة الهامة وتكثيف التدريبات في الأيام الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أنه قد انضم مؤخراً في صفوف نادي باريس سان جيرمان اللاعب الكبير راموس نجم نادي ريل مدريد الإسباني السابق مما أدى إلى فحرة عارمة بين صفوف مشجعي النادي الفرنسي لينضم بذلك “راموس” إلى كوكبة من النجوم في النادي، وقد صرح المدير لفني لباريس سان جيرمان أن راموس سيغيب عن لقاء ليل في السوبر الفرنسي بسبب الإصابة إلى جانب نجوم أخرى مثل مبابي ونيمار ودي ماريا، ولأننا نعلم أهمية هذه المبارة بالنسبة للملايين من مُحبي وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والعالم نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنقف معكم على آخر المستجدات التي تخص المباراة ولنوضح لكم موعد إنطلاقة مباراة باريس سان جيرمان وليل وتردد القنوات الناقلة لها، فإلى نص المقال.

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة

ينتظر محبي وعشاق الكرة الفرنسية مشاهدة المباراة المنتظرة بفارغ الصبر فقد أصبح للكرة الفرنسية مشجعين من كل الدول العربية خاصة فريق باريس سان جيرمان الذي يتمتع بشعبية جارفة في الدول العربية منافساً فيها أندية عالمية أخرى مثل ريال مدريد وليفربول الإنجليزي وبرشلونة لينضم بذلك بين الكبار، وتنطلق صفارة حكم المباراة التي ستُقام في تل أبيب بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ليل في نهائي السوبر الفرنسي يوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين والتاسعة مساءاً بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة للمباراة

تستحوذ شبكة بي ان سبورت الرياضية على الحق الحصري في بث مباريات أبرز الدوريات الأوروربية مثل الدوري الإسباني والإنجليزي وأبطال أوروبا وغيرها من الدوريات الهامة، ونأتي الآن لنجيب على أبرز الأسئلة التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي ألا وهى ما القنوات التي ستنقل المباراة، ونوضح لكم أن شبكة بي ان سبورت الرياضية hd4 سوف تنقل المباراة مباشرة بشكل حصري.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

تداولت الصحف الفرنسية هذه الأيام تشكيلة متوقعة لنادي باريس سان جيرمان لمباراته ضد فريق ليل حيث جائت التشكيلة كالتالي:

جيانلويجي دوناروما حارساً للمرمي وأمامه خط دفاع يتكون من سيرجيو راموس وبريسنيل كيمبيمبي وماركينيوس، وأمامهم خط وسط من كلاً من جيني فينالدوم وخوان بيرنات وأشرف حكيمي وماركو فيراتيفي، وفي الصف الهجومي النجم دي ماريا ونيمار وكيليان مبابي.

وفي حالة أي تغيير في هذه التشكيلة المتوقعة لنادي باريس سان جيرمات سوف نقوم بإحاطتكم علماً بها قبل المباراة بساعات قليلة

تشكيلة فريق ليل

تداولت الكثير من مواقع الأخبار الرياضية والصحف الكثير من الأخبار عن التشكيلة المتوقعة لنادي ليل في نهائي السوبر الفرنسي، وبالنسبة لمعظم التحليلات والتوقعات يدخل فريق نادي ليل المباراة المرتقبة مع فريق باريس سان جيرمان بتشكيلة متوقعة كالتالي:

في حراسة المرمى مينيان، وأمامه في خط الدفاع كلاً من دجالو وفونتي وبوتمان ورينيلدو، وفي خط الوسط كلاً من إيكون وأندريه سانشيز وبامبا، وفي صف الهجوم النجوم ديفيد ويلماز.

نتمنى في نهاية مقالنا أن نكون أرفقنا بالمقال كافة التفاصيل التي تبحثون عنها بخصوص هذه المباراة المرتقبة والمنتظرة من جانب الملايين، ولأي سؤال أو استفسار سنرد على كافة الاسئلة التي تتركونها في التعليقات بالأسفل