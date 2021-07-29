فتح باب القبول في القوات الخاصة لدى الأمن والحماية لجميع النساء

وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية لدى الشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لدى القوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي حيث رتبة (جندي) وهذا للتعيين عليها في مشروع الشمال والتي تسمى بـ (نيوم) وكذلك مشروع البحر الأحمر ومعهم محافظة العلا.

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية :-

وقد أقرت الإدارة العامة للقبول المركزي بأنه هناك عدد من الشروط اللازم توافرها من أجل القبول في إحدي تلك الوظائف، وهذه الشروط هي :-

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. شرط جنسية المتقدمة تكون سعودية الأصل والمنشأ كما أنه يستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خلال خدمة الدولة والتي كانت خارج المملكة. أهمية حسن السيرة والسلوك والسمعة لدى المتقدمة وكذلك ضرورة ألا تكون محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف من قبل. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة مازالت مستمرة الصلاحية وقت التقديم. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب أن تكون معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها. إجتياز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول. ضرورة أن تكون متزوجة من زوج ذو جنسية سعودية. ألا تكون المتقدمة قد سبق لها وتم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو قد قامت بإنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان أو موظفة في جهة حكومية.

التقديم على وظائف قوات الأمن والحماية :-

وقد قامت الإدارة بالتوضيح بأنه سيتم استقبال طلبات القبول من خلال بوابة أبشر التوظيف وهذا من خلال الموقع الرسمي التابع لها كما إنه خلال الفترة القادمة من بداية يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق بالتاريخ الهجري 22 / 12 / 1442 هجرياً وذلك حتى نهاية يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق بالتاريخ الهجري 26 / 12 / 1442 هجرياً.

أقسام الإدارات العامة :-

وهناك عدد معين من أقسام الإدارات العامة، وتلك الأقسام هي :-