كريم الأرز الكوري السحري للتفتيح والحصول على بشرة نضرة وصافية مثل الكوريات

كريم الأرز السحري للتفتيح من أنجح الوصفات التي أنتجتها الطبيعة والتي أثبتت جدارة بفاعليتها، وأصبحت شركات التجميل تتنافس في أن تعمل موادها الفعالة بخلط مسحوق الأرز لإنتاج أنواع من الكريمات المغذية للبشرة، تابعي معنا وتعرفي على طريقة عمل كريم الأرز لتفتيح البشرة في المنزل بمنتهى السهولة.

حيث تحلم كل فتاة بأن تكون لديها بشرة فاتحة ونضرة وخالية من أي شوائب أو جلد ميت وبثور سوداء وبيضاء وغيرها، ويمكن ذلك من خلال استخدام كريمات التبييض وكلنها تكون ذات ثمن عالي، وفى بعض الأحيان قد لا تتوافق مع نواع بشرتك، أو لا تأتي نتائج مرغوب فيها، لذلك كانت الكريمات الطبيعية هى الحل الأمثل دائماً فهي تعطى تفتيح ونقاء ونضارة وإشراقة لا تُقاوم.

يحتوي الأرز على النشا والبروتينات، ومجموعة من الفيتامينات، والبوتاسيوم والماغنسيوم، وهم من أهم العناصر المغذية للجسم والشعر والبشرة.

يستخدم منقوع الأرز لتفتيح.

تعمل ماء الأرز للترطيب.

ماء الأرز لها فاعلية في إخفاء الهالات السوداء.

وصفة ماء الأرز تقلل من ظهور التجاعيد.

تساعد في التخلص من البقع الداكنة المتراكمة على مر السنين.

كريم الأرز السحري للتفتيح

وصفة ماء الأرز لتفتيح البشرة

يمكن نقع ملعقتين من الأرز لمدة ثلاثة ساعات، ثم أخذ مائة ووضعها في زجاجة بها بخاخة واستخدامها رش على الوجه كتونر طبيعي للوجه.

نصف كوب من الأرز المطحون.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

ملعقة صبار “الألوفيرا جل”

ملعقة صغيرة زيت بذور العنب

أربع أكواب لبن حليب.

ملعقة من عسل النحل.

كبسولتين من فيتامين E

طريقة كريم الأرز لتفتيح البشرة

خطوات الاستخدام:

نضع الأرز على اللبن على نار هادئة مع التقليب، ثم يتم ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط، ثم يتم تصفية الخليط وبعد أن يبرد نضع باقي المكونات وخلطهم ووضع هذا الكريم في وعاء زجاجي له غطاء والاحتفاظ به في الثلاجة، ويمكن استخدام مسك الأرز واللبن يومياً على بشرة نظيفة لإعطاء نتائج أحسن في للتفتيح.

وللحصول على نتائج مُرضية من أول أسبوع لابد من استخدامه يومياً قبل النوم ويترك حتى صباح اليوم التالي.