العثور على جثث 3 عمال بموقع انفجار مجمع كيماويات فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وما يزال شخصان فى عداد المفقودين بعد الانفجار الذى وقع الثلاثاء، فى منشأة لإدارة النفايات بمجمع كيمبارك الصناعى، الواقع فى مدينة ليفركوزن قرب كولونيا، فيما سبب الانفجار -الذى أسفر عنه كذلك إصابة 31 شخصا- لا يزال مجهولا.

وقالت شركة "كورنتا" التى تدير المجمع الصناعى إن الانفجار وقع فى صهاريج تخزين مليئة بالمذيبات.

وتسبب الانفجار بحريق استغرق عناصر الإطفاء أربع ساعات تقريبا لإخماده.

وذكرت هيئة البيئة فى ولاية شمال الراين وستفاليا فى ألمانيا، أن الدخان الذى تصاعد إثر الحريق يحتوى على مركبات الديوكسين وثنائى الفينيل متعدد الكلور والفيوران.