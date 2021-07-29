الاتحاد العام للشغل فى تونس: إعداد خارطة طريق سياسية لإخراج البلاد من أزمته

جدة - نرمين السيد - وأضاف الاتحاد - فى بيان أصدره اليوم - أن الهدف من الخارطة التى سيقوم بإعداها، إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.
كان الرئيس التونسى قيس سعيد قد اتخذ بعض القرارات مساء الأحد الماضى، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسى أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة.
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