الأرصاد بالسعودية: أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة ورياح مثيرة للأتربة

جدة - نرمين السيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، فى تقريره لطقس الغد الجمعة، أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.





ووفق التقرير، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حارًا على شرق ووسط المملكة. ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبى، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبى. أما الخليج العربى فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة وعن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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