طريقة تسجيل دخول تليجرام عبر الكمبيوتر أو الهاتف بالخطوات

خطوات و طريقة تسجيل الدخول في التليجرام باستخدام الحاسب الألي أو الهاتف من الأمور التي يحرص الكثيرون على معرفتها، بعد تنامي اعتماد الكثير على تلك البرنامج كوسيلة تواصل، وتعتمد الطريقة على رقم الهاتف في المقام الأول، والذي من خلاله يتم تفعيل الحساب للمستخدم ثم تمكينه من الدخول على صفحته، والاشتراك في الهدمات البريدية ومتابعة بعض الحسابات الرسمية للصحف للحصول على الأخبار اولاً بأول، بخلاف العديد من الخدمات الأخرى مثل إنشاء مجموعات تسمى قنوات للتواصل أو العمل.

تسجيل دخول تليجرام للكمبيوتر

شرح خطوات تسجيل عبر الكمبيوتر أو الحاسب الألي الشخصي، تبدأ من زيارة موقع البرنامج الرسمي، والحصول على البرنامج وتنصيبه على جهازك الخاص، ويجب في نفس الوقت توفر جهاز هاتف يحتوى على خط يخصك وصالح للعمل، لاستقبال رسالة التفعيل، ثم نقوم باتباع تلك الخطوات.

الدخول على موقع التليجرام للدسك توب أو جهاز الحاسب الآلي.



نختار نوع نظام التشغيل

انتظر حتى الانتهاء من التحميل ثم نصب البرنامج على جهازك، اختر اللغة ثم باقي الخيارات حتى الانتهاء.

افتح البرنامج ثم تظهر في الوجهة طريقة الدخول إما عن طريق مسح “كيو أر كود”، أو رقم الهاتف.

اختر عن طريقة رقم الهاتف أو على حسب ما تريد، ويجود شرح خول خطوات الدخول على التليجرام عن طريق QR code

سجل رقم الهاتف في المكان المطلوب بعد تحديد اسم الدولة وظهور المفتاح الدولي.

تستقبل رسالة للتفعيل بها كود يتم إدخال

ثم البدء في استخدام البرنامج.

طريقة دخول التليجرام من الهاتف

هي نفس الخطوات التي يمكن تنفيذها بعد الدخول غلى الموقع الإلكتروني، واختيار التسجيل عبر الويب ، واختيار نظام التشغيل، واتباع باقي الخطوات، أو تنصيب تطبيق التليجرام على الهاتف ثم اتباع باقي الخطوات حتى فتح صفحة التطبيق، وبمجرد انتهاء العمل توجد قائمة جانبيها منها يمكن ضبط الإعدادات، حول استقبال الرسائل والإشعارات، وإذا كنت تفضل وجود تنبه صوتي من عدمه، كما يمكن تسجيل الخروج من البرنامج من نفس المكان في حالة الانتهاء .