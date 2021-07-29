تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء على رتبة جندي عبر أبشر jobs.sa للتوظيف

تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء ، تبدأ الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في استقبال طلبات التسجيل على الوظائف العسكرية المتاحة برتبة جندي ممن هن حاصلات على شهادة الثانوية العامة فأعلى، من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 من الساعة العاشرة صباحاً على موقع أبشر للتوظيف ويستمر الباب مفتوح حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 من نفس الشهر الساعة العاشرة صباحاً أيضاً، للتعيين لهن في عدد من المشاريع الجديدة نيوم ومحافظة العلا ومشروع البحر الأحمر، وذلك وفق الشروط والمعايير حسب الأفضلية لمن لديها مؤهل أعلى وتستوفي كافة الضوابط مع اجتياز كل الاختبارات التي تحدد والفحص الطبي والمقابلة الشخصية وتقديم الأوراق والمستندات المعتمدة من الجهات المعنية.

شروط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء

أعلنت لجنة وزارة الداخلية شروط قبول التقديم للوظائف العسكرية المتاحة والأماكن الشاغرة في القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء تتضمن عدة نقاط هامة كالتالي:-

أن تكون المتقدمة لديها الجنسية السعودية وتستثنى من هذا الشأن التي عاشت مع والدها حين تأدية واجبه نحو البلاد في الخارج.

إذا كانت متزوجة لا بد أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

مطلوب مؤهل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما تكون الأفضلية لمن لديها شهادة أعلى.

يجب أن تكون المتقدمة بها مميزات السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك ولا يكون لها أي سابقة في حكم أو تواجدها في دار إيواء من قبل.

ألا تكون قد تم فصلها أو انهت خدمتها في إحدى المعاهد والمراكز العسكرية من قبل، وأيضاً ألا تكون قد سبق التعيين لها في أي وظيفة حكومية.

لابد أن تكون لديها بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

إذا كانت الشهادة الحاصلة عليها من خارج المملكة يجب عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية.

لابد من اجتياز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

يجب أن تكون المتقدمة لائقة طبياً بأن يتناسب الطول مع الوزن.

لابد أن تكون المعلومات سليمة ودقيقة تكون واحدة في المقابلة الشخصية وفي التسجيل.

أي طلب به عدم تطابق في البيانات يتم استبعاده نهائياً.

رابط أبشر للتوظيف

من خلال موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني متاح التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية مع استيفاء كافة الشروط المذكورة فوق، والتفاصيل أكثر التي تخص التعليمات والإرشادات عبر البوابة عند بدء التسجيل يوم الأحد المقبل، مع العلم بأن القبول والترشيح المبدئي يتم من خلال بوابة أبشر أو عبر التواصل من خلال رسائل نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني المدون أثناء التسجيل.