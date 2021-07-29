إيطاليا تعلن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا 

قال صندوق Gimbe الإيطالي، الذي يراقب بشكل مستقل الوضع المتعلق بانتشار كوفيد-19، إنه توصل إلى استنتاج يفيد بأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تغطي إيطاليا.
ووفقا لمعلومات الصندوق، في الفترة من 21 يوليو إلى 27 يوليو، سجلت إيطاليا مرة أخرى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. قبل ذلك، وعلى 15 أسبوعا على التوالي، كان هذا المؤشر في البلاد يتراجع. بالإضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي تسجيل زيادة بنسبة 64٪ في حالات الإصابة بكوفيد – 19، (31963 مقارنة بـ19390 في الأسبوع السابق). كما زاد عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في المستشفيات الإيطالية بنسبة 14.5٪. ولكن وسائل الإعلام المحلية، تؤكد أن العبء على المستشفيات الإيطالية لا يزال ضئيلا في الوقت الحالي.
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