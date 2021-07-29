محمد بن سلمان يعلن التبرع بـ3 ملايين دولار للشراكة العالمية من أجل التعليم

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أهمية دعم المبادرات الدولية فى مجال التعليم، معلنا تبرع المملكة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025 لتعزيز اقتصاديات التعليم.





وشدد الأمير محمد بن سلمان، أهمية تظافر الجهود فى دعم المبادرات والبرامج الدولية التى من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية فى الدول المستفيدة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم فى أمس الحاجة لها، فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التى ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم. جاء ذلك فى كلمة ألقاها نيابة عن ولى العهد السعودى، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، فى القمة العالمية للتعليم "تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 – 2025م" المنعقدة فى المملكة المتحدة أعلن خلالها تبرع المملكة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025.

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