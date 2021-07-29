تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد 2021 على النايل سات

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد الناقلة لمباريات أولمبياد طوكيو مباشرةً، حيث يقوم معظم متابعي الرياضة في العالم العربي مؤخرًا بالبحث عن التردد الجديد لقنوات beIN sports المجانية، لكي يتمكنوا من متابعة المباريات منذ افتتاح أولمبياد طوكيو، والتي سوف يتم عرضها في الفترة المقبلة، ومن ضمن القنوات الرياضية التي يتم البحث عنها بكثرة قناة اون تايم سبورت.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد

بعد زيادة معدل البحث عن التردد الجديد لقناة بي إن الرياضية المجانية، خاصًة عند اقتراب إقامة المباراة الإفتتاحية بين مصر وإسبانيا ضمن مباريات الأولمبياد التي قد أعلنت القناة أنها وتقوم بنقلها كاملة بشكلٍ مباشر.

سوف يتم بث تردد بي إن سبورت عبر ترددٍ عالي الجودة وقوة الإشارة عبر قمر النايل سات، كما سيتم نقل القناة بشكل عادي على الرسيفرات بجودة SD، مما يوفر للجميع مشاهدة ممتعة للمباراة ولجميع مباريات البطولة عمومًا على القناة المفتوحة، وفيما يلي تردد قناة beIN sports المفتوحة 2021 على النايل سات:

تردد القناة 11623.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ هو 2/3.

ومعامل الترميز: 27500.

فعاليات أولمبياد طوكيو 2021

بجانب معرفة احدث تردد قناة بي إن سبورت فإنه على جانب آخر تم إقامة المباراة الافتتاحية لأولمبياد طوكيو بين مصر وإسبانيا في أجواءٍ يملأها الحماس الشديد لعودة النشاط الرياضي للعالم من جديد بشكلٍ طبيعيٍ، مما يبعث للجماهير نوعًا من البهجة المألوفة مسبقًا لدى عشاق كرة القدم حول العالم.

كما أن المنتخب الأولمبي المصري قد تأهل إلى ربع النهائي في أولمبياد طوكيو العام الماضي 2020، وكان مركزه بمجموعته المركز.

بينما كان الفريق المصري قد بدأ أولمبياد 2020 لكرة القدم متعادلًا مع إسبانيا تعادل سلبي ثم انهزم بهدف مقابل لا شئ في مباراته مع الأرجنتين، ثم صعد إلى ربع النهائي بفوزه على المنتخب الأولمبي لأستراليا، وبناء على ذلك فإنه أصبح مؤهل من خوض مباراة مع البرازيل.

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو القادمة

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري منتخب البرازيل ضمن الدور الثاني من فعاليات أولمبياد طوكيو في يوم السبت 31 من شهر يوليو في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر و الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وسيتم عرض المباراة في الموعد المحدد عبر القناة المفتوحة لقنوات بي إن سبورت HD و SD.

ختامًا لقد عرضنا لكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد ومختلف الفعاليات التي سوف يتم عرضها على القناة، مما زاد من نسبة البحث على تردد القناة على النايل سات.