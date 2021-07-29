طريقة عمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل سريع وللذيذ والطعم مظبوط

يعد مخلل الخضروات المشكل ، من أشهي وألذ أنواع المخللات التي تعتبر فاتحة للشهية، وتناول المخلل قد يكون بمثابة فاتح للشهية، هو يعتبر يساهم في مكافحة السرطان، وتوجد فوائد وأضرار للمخلل يجب التعرف عليها، والمخلل من التخليل أي يوضع في مادة تخلله فالخيار مثلاُ ينقع في الماء والملح ليصبح مخلل للذيذ وشهي، ويعتبر المخلل أيضاً مصدراً مهم للبروبيوتيك، رغم أن المخللات قد تكون مصدر فقير بالفيتامينات والمعادن إلا أنها مصدر غني ببكتيريا البروبيوتيك، ويعتبر مصدر مهم لمضادات الأكسدة، الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تساعد علي محاربة الجذور الحرة والوقاية من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل مخلل الخضروات المشكل

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من المخلل للذيذ ومميز وهي كما يلي:-

2 حبة من الجزر مقشرة ومقطع أصابع.

ثلاث حبات من الخيار صغير ومغسول.

6 فصوص من الثوم.

ربع كوب من البصل الصغير مقشر.

نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار.

مقدار نصف كوب من الفلفل الأخضر الحار.

2 حبة من الفت مقشر.

نصف كوب من القرنبيط.

4 حبات لليمون صغير مشقوق أربع.

2 كوب من الماء.

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الملح الخشن.

معلقة كبيرة من حبة البركة.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق كبار من الزيت.

معلقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل طريقة تحضير لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-