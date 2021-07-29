طريقة عمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل سريع وللذيذ والطعم مظبوط

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يعد مخلل الخضروات المشكل ، من أشهي وألذ أنواع المخللات التي تعتبر فاتحة للشهية، وتناول المخلل قد يكون بمثابة فاتح للشهية، هو يعتبر يساهم في مكافحة السرطان، وتوجد فوائد وأضرار للمخلل يجب التعرف عليها، والمخلل من التخليل أي يوضع في مادة تخلله فالخيار مثلاُ ينقع في الماء والملح ليصبح مخلل للذيذ وشهي، ويعتبر المخلل أيضاً مصدراً مهم للبروبيوتيك، رغم أن المخللات قد تكون مصدر فقير بالفيتامينات والمعادن إلا أنها مصدر غني ببكتيريا البروبيوتيك، ويعتبر مصدر مهم لمضادات الأكسدة، الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تساعد علي محاربة الجذور الحرة والوقاية من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مخلل الخضروات المشكل
تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من المخلل للذيذ ومميز وهي كما يلي:-
- 2 حبة من الجزر مقشرة ومقطع أصابع.
- ثلاث حبات من الخيار صغير ومغسول.
- 6 فصوص من الثوم.
- ربع كوب من البصل الصغير مقشر.
- نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار.
- مقدار نصف كوب من الفلفل الأخضر الحار.
- 2 حبة من الفت مقشر.
- نصف كوب من القرنبيط.
- 4 حبات لليمون صغير مشقوق أربع.
- 2 كوب من الماء.
- كوب من الخل الأبيض.
- نصف كوب من الملح الخشن.
- معلقة كبيرة من حبة البركة.
- نصف معلقة من الفلفل الأسود.
- 3 ملاعق كبار من الزيت.
- معلقة كبيرة من السكر.
سوف نتعرف علي أسهل طريقة تحضير لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- قومي بتقطيع الجزر واللفت، والخيار شرائح بواسطة سكين مسنن، لإعطاء الخضروات شكل جمالي.
- بعد ذلك قشري الثوم والبصل، ويتبل الليمون بقليل من الملح بين الشقوق.
- ثم بعد ذلك عقمي البرطمان التخليل، بوضعه في ماء مغلي للتخلص من كل البكتريا.
- قومي بوضع الخضروات داخل البرطمان.
- أغلي الماء ثم ضعي الخل والملح والسكر وحبة البركة والفلفل الأسود.
- بعد كدة ضعي الخيار كطبقة أولي ثم رصي فوقه فصين من الثوم وطبقة من الفلفل الحار الأحمر.
- ثم اسكبي قليل من المزيج المغلي.
- رصي اللفت ثم الجزر، واسكبي قليل من المزيج المغلي.
- ضعي فصين ثوم وحبة من الليمون، ثم رصي الفلفل الأخضر الحار.
- قومي بختم الرص بالقرنبيط، ثم طبقة البصل ثم الليمون والثوم.
- اسكبي باقي المزيج ثم يوضع الزيت علي الوجه، واقفلي البرطمان جيداً وحركيه جيداً.
- احتفظي به في مكان جاف مقلوب علي الغطاء، وسوف ينضج بعد ثلاث أيام وبالهناء والشفاء.
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يعد مخلل الخضروات المشكل ، من أشهي وألذ أنواع المخللات التي تعتبر فاتحة للشهية، وتناول المخلل قد يكون بمثابة فاتح للشهية، هو يعتبر يساهم في مكافحة السرطان، وتوجد فوائد وأضرار للمخلل يجب التعرف عليها، والمخلل من التخليل أي يوضع في مادة تخلله فالخيار مثلاُ ينقع في الماء والملح ليصبح مخلل للذيذ وشهي، ويعتبر المخلل أيضاً مصدراً مهم للبروبيوتيك، رغم أن المخللات قد تكون مصدر فقير بالفيتامينات والمعادن إلا أنها مصدر غني ببكتيريا البروبيوتيك، ويعتبر مصدر مهم لمضادات الأكسدة، الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات التي تساعد علي محاربة الجذور الحرة والوقاية من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة بسيطة وسهلة لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مخلل الخضروات المشكل
تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من المخلل للذيذ ومميز وهي كما يلي:-
- 2 حبة من الجزر مقشرة ومقطع أصابع.
- ثلاث حبات من الخيار صغير ومغسول.
- 6 فصوص من الثوم.
- ربع كوب من البصل الصغير مقشر.
- نصف كوب من الفلفل الأحمر الحار.
- مقدار نصف كوب من الفلفل الأخضر الحار.
- 2 حبة من الفت مقشر.
- نصف كوب من القرنبيط.
- 4 حبات لليمون صغير مشقوق أربع.
- 2 كوب من الماء.
- كوب من الخل الأبيض.
- نصف كوب من الملح الخشن.
- معلقة كبيرة من حبة البركة.
- نصف معلقة من الفلفل الأسود.
- 3 ملاعق كبار من الزيت.
- معلقة كبيرة من السكر.
سوف نتعرف علي أسهل طريقة تحضير لعمل مخلل الخضروات المشكل في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- قومي بتقطيع الجزر واللفت، والخيار شرائح بواسطة سكين مسنن، لإعطاء الخضروات شكل جمالي.
- بعد ذلك قشري الثوم والبصل، ويتبل الليمون بقليل من الملح بين الشقوق.
- ثم بعد ذلك عقمي البرطمان التخليل، بوضعه في ماء مغلي للتخلص من كل البكتريا.
- قومي بوضع الخضروات داخل البرطمان.
- أغلي الماء ثم ضعي الخل والملح والسكر وحبة البركة والفلفل الأسود.
- بعد كدة ضعي الخيار كطبقة أولي ثم رصي فوقه فصين من الثوم وطبقة من الفلفل الحار الأحمر.
- ثم اسكبي قليل من المزيج المغلي.
- رصي اللفت ثم الجزر، واسكبي قليل من المزيج المغلي.
- ضعي فصين ثوم وحبة من الليمون، ثم رصي الفلفل الأخضر الحار.
- قومي بختم الرص بالقرنبيط، ثم طبقة البصل ثم الليمون والثوم.
- اسكبي باقي المزيج ثم يوضع الزيت علي الوجه، واقفلي البرطمان جيداً وحركيه جيداً.
- احتفظي به في مكان جاف مقلوب علي الغطاء، وسوف ينضج بعد ثلاث أيام وبالهناء والشفاء.
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