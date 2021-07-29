إيطاليا: تحديد المسؤولين عن تهديد رئيسة مجلس الشيوخ

وأضافت المصادر ذاتها أن "رجال القيادة الإقليمية لقوات الدرك (كارابينييرى) فى روما وعلى وجه الخصوص، فى قسم التحقيقات عن بعد بوحدة تحقيقات روما، وبتنسيق المدعى العام الذى فتح ملفا بجريمة التهديد المشددة، تمكنوا بالعودة إلى عناوين بروتوكول الانترنت "IP" التى وردت منها التهديدات وحددوا هوية المسؤلين عنها".
وذكرت المصادر الأمنية أن الأمر يتعلق بـ"مواطن فى سن 62 عاما من محافظة تيرامو، مقاطعة أبروتسو (وسط) وآخر فى الـ42 من العمر، من مدينة فيرونا مقاطعة ڤينيتو (شمال)، كلاهما عاطل عن العمل ولهما سوابق جنائية صغيرة، لكنهما لا ينتميان إلى أى جهة متطرفة".
وخلصت المصادر إلى القول، إن "منازل الرجلين قد خضعت للتفتيش، حيث تم خلالها مصادرة هاتفيهما المحمولين اللذين من المرجح أنهما استخدما لإرسال رسائل تهديد إلى مكتب كازيلاتى".
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