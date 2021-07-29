السودان.. إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغراما من الذهب

ضبطت شرطة المتمة شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الخميس، سيارة بداخلها 17 سبيكة ذهبية تزن نحو 39 كلغم من الذهب، بنقطة تفتيش كبري المتمة.
وتعتبر عملية الضبط، وفقا لمدير شرطة المتمة، "أكبر إنجاز" في ولاية نهر النيل، مشيدا بدور القوة المنفذة للعملية "التي قامت برفض كل الإغراءات التي قدمها لها المتهمون، مقابل إطلاق سراحهم"، حسب ما ذكرت وكالة "سونا".
ويعتبر التهريب أحد أكبر المعوقات أمام الاستفادة من عائدات الذهب في السودان، ويُفقد البلد عائدات مليارية سنويا.
ويتراوح إنتاج الذهب في السودان بحسب إحصائيات رسمية، ما بين 120 إلى 200 طن في العام.
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