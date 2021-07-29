موعد مباراة مصر والبرازيل القادمة 31\07\2021 والقنوات الناقلة في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

موعد مباراة مصر والبرازيل القادمة، الكل ينتظر لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب البرازيل، حيث تنطلق أحداث اللقاء الكبير والمنتظر يوم السبت القادم الموافق 31\07\2021، عندما يفتح استاد سايتاما أبوابه لاستضافة المباراة، ويلتقي الفريقين في ربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيو 2020، ويسعى شوقي غريب ورفاقه في تفجير مفاجئة كبيرة بالفوز على أفضل فرق العالم منتخب السامبا، فقد ازداد الطموح بشكل كبير بعد الأداء الرائع والراقي للمنتخب المصري في الجولة الماضية أمام منتخب استراليا، لذلك تعقد الجماهير آمال كبيرة على تقديم مباراة قوية تليق بالكرة المصرية أمام منتخب البرازيل القوي.

وفي المقابل سيسعى منتخب السامبا نحو الفوز بالمباراة، والصعود إلى الدور نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغالي، وقد صعد كأول مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، الترشيحات جميعها تصب في صالح منتخب البرازيل، وذلك بسبب التاريخ والبطولات والإمكانيات الهائلة واللاعبين المميزين، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية مليئة بالإثارة والندية والمتعة.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت القادم الموافق 31\07\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

10:00:- العاشرة بتوقيت “غرينتش”.

12:00:- الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

13:00:- الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار منتخب مصر في البطولة قبل لقاء البرازيل

لعب منتخب مصر ثلاث مباريات في دور المجموعات، حيث استهل منتخب الفراعنة الأولمبي مشواره بالتعادل السلبي أمام منتخب إسبانيا القوي، وفي الجولة الثانية تعثر أمام منتخب الأرجنتين وخسر بهدف دون رد في مباراة لم يقدم فيها المنتخب المصري الأداء المتوقع منه، بينما تبدل الحال كثيراً في مباراته الأخيرة ضد منتخب استراليا، واستطاع تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليصعد إلى الدور ربع النهائي لملاقاة البرازيل، وقدم منتخب الفراعنة مباراة رائعة وممتعة أشاد بها خبراء الساحرة المستديرة.

مشوار منتخب البرازيل في البطولة حتى الآن

عندما نتحدث عن البرازيل في كرة القدم، فنحن نتحدث عن التاريخ وعن المتعة والقوة والأداء الراقي، وهذا ما تم تأكيده في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن، فقد استطاع منتخب البرازيل الصعود كأول مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق الفوز في المباراة الأولى ضد المنتخب الألماني، وفي الجولة الثانية تعادل أمام منتخب كوت ديفوار، وفي الجولة الثالثة استطاع تحقيق الفوز بكل سهولة على منتخب السعودية، ليتأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة منتخب مصر.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الكاملة لنقل مباريات بطولة أولمبياد طوكيو 2020، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2.

المباراة مصر – البرازيل البطولة ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الموعد والتوقيت السبت 31\07\2021 – الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة الملعب استاد سايتاما القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2

بطاقة مباراة مصر ضد البرازيل