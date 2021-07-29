تفاصيل جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباريات

تفاصيل جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني الذي يشغل حاليا الكثير من مشاهدين كرة القدم لمعرفة مواعيد وجدول مباريات برشلونة ضد الفرق الاخرى والتي سوف تنطلق في شهر أغسطس، ويعد نادى برشلونة أحد أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ كرة القدم الإسبانية من حيث عدد البطولات المحلية فقد فاز بستة وعشرين لقب دوري وأيضا يعد من أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية ويبلغ عدد أعضاء النادي 180 ألف عضو ويحظى النادي بقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف العالم التي سوف يتم تنظيم عودتها لمشاهدة مباريات برشلونة في الدوري الإسباني بالفترة المقبلة ولكن تلك العودة سيتم ترتيبها بصورة تدريجية بعد موافقة السلطات، لذلك يستعد فريق برشلونة استعداد كامل وتدربيات مكثفة لحصد لقب الدوري الإسباني الذي فشل في الفوز به آخر موسمين، ويوجد مجموعة من القنوات العربية التي تمتلك حقوق بث مباشرة للمباريات والدوريات العالمية ومنها قنوات بين إن سبورت باختلاف الأقمار الصناعية.

برشلونة – ريال سوسييداد الأحد 15 أغسطس 2021 في ملعب كامب نو. أتلتيك بيلباو – برشلونة الأحد 22 أغسطس 2021 ملعب سان ماميس. برشلونة – خيتافي الأحد 29 أغسطس 2021 في ملعب كامب نو. إشبيلية – برشلونة الأحد 12 سبتمبر 2021 ملعب رامون سانشيز بزخوان. برشلونة – غرناطة الأحد 19 سبتمبر 2021 ملعب كامب نو. قادش – برشلونة الأربعاء 22 سبتمبر 2021 في ملعب رامون دي كارانزا. برشلونة – ليفانتي الأحد 26 سبتمبر 2021 على ملعب كامب نو. أتلتيكو مدريد – برشلونة الأحد 3 أكتوبر 2021 ملعب واندا ميتروبوليتانو. برشلونة – فالنسيا الأحد 17 أكتوبر 2021 ملعب كامب نو. برشلونة – ريال مدريد الأحد 24 أكتوبر 2021 في ملعب كامب نو. رايو فاييكانو – برشلونة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 على ملعب فاليكاس. برشلونة – ديبورتيفو ألافيس الأحد 31 أكتوبر 2021 ملعب كامب نو. سيلتا فيجو – برشلونة الأحد 7 نوفمبر 2021 في ملعب بالايدوس. برشلونة مع إسبانيول الأحد 21 نوفمبر 2021 ملعب كامب نو. فياريال مع برشلونة الأحد 28 نوفمبر 2021 فى ملعب لا سيراميكا. برشلونة – ريال بيتيس الأحد 5 ديسمبر 2021 ملعب كامب نو. أوساسونا ضد برشلونة الأحد 12 ديسمبر 2021 على ملعب آل سادار. برشلونة ضد إلتشي الأحد 19 ديسمبر 2021 ملعب كامب نو. ريال مايوركا – برشلونة الأحد 2 يناير 2022 إيبيروستار. غرناطة – برشلونة الأحد 9 يناير 2022 فى ملعب نوفوس لوس کارمنس. برشلونة – رايو فاييكانو الأربعاء 19 يناير 2022 ملعب كامب نو. ألافيس – برشلونة الأحد 23 يناير 2022 ملعب مينديزوروزا. برشلونة – أتلتيكو مدريد الأحد 6 فبراير 2022 فى ملعب كامب نو. إسبانيول مع برشلونة الأحد 13 فبراير 2022 على ملعب كورنيلا-إل برات. فالنسيا – برشلونة الأحد 20 فبراير 2022 ملعب ميستايا. برشلونة – أتلتيك بيلباو الأحد 27 فبراير 2022 ملعب كامب نو. إلتشي مع برشلونة الأحد 6 مارس 2022 ملعب مانويل مارتينيز فاليرو. برشلونة – أوساسونا الأحد 13 مارس 2022 فى ملعب كامب نو. ريال مدريد ضد برشلونة الأحد 20 مارس 2022 ملعب سانتياجو برنابيو. برشلونة – إشبيلية الأحد 3 أبريل 2022 على ملعب كامب نو. ليفانتي مع برشلونة الأحد 10 أبريل 2022 ملعب سيوتات دي فالنسيا. برشلونة – قادش الأحد 17 أبريل 2022 ملعب كامب نو. ريال سوسييداد ضد برشلونة الأربعاء 20 أبريل 2022 فى ملعب أنويتا. برشلونة – ريال مايوركا الأحد 1 مايو 2022 ملعب كامب نو. ريال بيتيس – برشلونة الأحد 8 مايو 2022 ملعب بينتو فيامارين. برشلونة ضد سيلتا فيجو الأربعاء 11 مايو 2022 على ملعب كامب نو. خيتافي – برشلونة الأحد 15 مايو 2022 ملعب ألفونسو بيريز. برشلونة – فياريال الأحد 22 مايو 2022 فى ملعب كامب نو.

تفاصيل جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسبانيالقنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني

تنقل بين إن سبورت القطرية في منطقة الشرق الأوسط مباريات برشلونة بحيث يمكن للمشاهدين متابعتها من خلال استقبال تردد القنوات على جهاز رسيفر بي إن، وذلك بعد الاشتراك في باقات القنوات وفي الغالب يتم نقل المباريات مباشرة ما لم يكن هناك أي تحديثات فى القنوات.

تردد القناه هو 11054 ثم معدل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ : 3/4

تردد قناة بين إن سبوت على القمر الصناعي نايل سات