موعد مباراة مصر و البرازيل الأولمبي في ربع نهائي طوكيو egypt vs brazil 2021 وتردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة

استحوذ موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي والبرازيل في ربع نهائي دورة طوكيو 2020 على اهتمام الملايين حول العالم على رأسهم ملايين المصريين الذين يستعدون لمتابعة منتخب مصر بعد نجاحه في عبور دور المجموعات محتلا مركز وصيف المجموعة خلف إسبانيا متفوقا على منافسه الأرجنتين بمجموع الأهداف، بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب منتخب أستراليا بهدفين دون رد؛ ما جعلنا نرصد موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وقائمة منتخب مصر للمواجهة النارية مع أبطال السامبا.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

وأظهرت قرعة دورة أولمياد طوكيو 2020 وقوع الفراعنة مع ملوك السامبا في دور الثمانية حيث يحل موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل في ربع نهائي دورة أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت المقبل 31 يوليو 2021 ضمن المنافسات المؤهلة لدور نصف نهائي كرة القدم.

ونجح المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم في الوصول إلى دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم برصيد 4 نقاط بعد الحصول على النقطة الأولى بالتعادل مع المنتخب الإسباني ثم تلقى هزيمة من منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، قبل أن ينجح في اقتناص 3 نقاط ذهبية أهلته للمركز الثاني في المجموعة على حساب أستراليا بهدفين دون مقابل.

وأحرز أحمد ياسر ريان الهدف الاول للمنتخب المصري في شباك استراليا من إعداد رمضان صبحي، فيما أحرز عمار حمدي الهدف الثاني.

قائمة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل

وأعلنت المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، قائمة قائمة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وتضم كل من :-

حراسة المرمى تضم كل من: محمد الشناوي – محمود جاد- محمد صبحي.

يضم خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال-محمد عبدالسلام- كريم العراقي.

فيما خط الوسط: إمام عاشور- ناصر ماهر – أكرم توفيق- عمار حمدي- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل.

بينما خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- ناصر منسي – صلاح محسن.

توقيت مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن يحل توقيت مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي دورة أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021.

عدد بطولات منتخب البرازيل الأوليمبي

نجح منتخب البرازيل لكرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب تحت سن 23 سنة في الحصول على 4 ميداليات ذهبية في أعوام 2016، و 1984، و 1988، و2012، فيما حصل على ميداليتين برونزية في عامي 1996،و 2008.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد البرازيل

في سياق متصل لم تعلن شبكة قنوات بى إن سبورت الرياضية القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب البرازيل الأوليمبي حتى الآن إلا أن بين سبورت نقلت المباراتين السابقتين لمصر أمام استراليا والأرجنتين على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

فيما نقلت بين سبورت مباراة مصر أمام أسبانيا على قناة beIN SPORTS HD، حيث تعد هاتان القناتان مفتوحتان، ما جعلنا نرصد تردد القنوات الناقلة لمبارايات منتخب مصر عبر السطور التالية.

تردد BeIN SPORTS HD: 11054

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2

اسم القناة على الرسيفر BeIN SPORTS HD.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2.

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل ساتتردد قناة بين سبورت اكسترا 2 – bein sport extra