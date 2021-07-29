فيديو.. عبير موسى: هناك تحريض ضد حزبى

جدة - نرمين السيد - وأضافت موسى فى بث مباشر على صفحتها الرسمية، أن هناك عملية تحريض ضد حزبها، لافتة إلى أن الملفات التى فتحها القضاء ضد الفاسدين قديمة.
وحذرت موسى من مغبة مخالفة الدستور والانقلاب على الشرعية بعد القرارات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد، الأحد الماضى.
يشار إلى أن الرئيس التونسى، كان قد أعلن عدة قرارات استثنائية استجابة لمطالب الشعب، منها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
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