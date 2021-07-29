شروط القبول في برنامج ريف لدعم المزارعين وموعد نتائج الأهلية وكيفية التسجيل

يتطلّب القبول في برنامج ريف لدعم المزارعين في المملكة العربية السعودية، تحقيق عددٍ من الشروط الخاصة بالجنسية والعمر والعمل والراتب، وغيرها من الضوابط التي تحكم عملية الصرف شهريا لجميع المستفيدين، والراغبين في توسيع أنشطتهم ومشاريعهم المختلفة، فيما أكد العاملون على البرنامج أنه لا بُد من متابعة نتائج الأهلية التي تصدر في نهاية كل شهر ميلادي، لصرف الدعم في حال نزوله في الحساب البنكي، أو لتقديم شكوى في حالة رفض الطلب.

شروط القبول في برنامج ريف لدعم المزارعين

وننشر شروط القبول في برنامج ريف لدعم المزارعين 1442هـ، خدمة للمواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على الدعم من هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، لدعم العاملين في القطاع الزراعي وأسرهم، إذ يستفيد المواطن بنسبة 10% من رأس المال المسجل ببيانات الطلب الذي تقدّم به، على أن يصل الحد الأقصى للدعم إلى 54 ألف ريال كل عام، وتأتي على كالتالي:

توفير حساب بنكي نشط باسم المتقدم على أن يكون مسجلا في المنصة الإلكترونية ريف.

لا بُد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للدعم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

كما يجب أن يكون المتقدم من العاملين في المهن الزراعية والمدرجة ضمن البرنامج.

من الضروري أن لا يكون المتقدم موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

عُمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

تسجيل البيانات الشخصية والفنية في المنصة.

رفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية ريف.

الحصول على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد على 6 آلاف ريال سعودي شهريًّا.

إجمالي مبالغ الدعم لا يزيد على 54 ألف ريال سنويًّا لجميع برامج الدعم.

تقديم الأوراق والوثائق التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية.

كيفية التسجيل في دعم ريف أونلاين

ويهدف برنامج دعم ريف إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين في المملكة، وزيادة والإنتاج الزراعي، وتحسين جودة الحياة بشكل عام، لذلك يبحث الكثير عن كيفية التسجيل فيه والاستفادة منه، إذ يمكن ذلك باتباع هذه الخطوات: