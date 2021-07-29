منيو البيك بالسعودية 2021 بالصور والأسعار كل ما تحتاجه هنا في لحظات

منيو البيك هو قائمة الطعام التي يقدمها مطعم البيك، ويعد المطعم المشار إليه من أشهر مطاعم الدجاج في المملكة العربية السعودية وذلك لأكثر من عامل منهم: التاريخ حيث تأسست سلسلة هذه المطاعم عام 1974 في السعودية.

الطعام الرائع والتنوع من الصوصات إضافة إلى كثرة الفروع اللائقة بالسعوديين.

سرعة توصيل الطعام للمنازل وسرعة إعداده أمام المقرات، والأهم من ذلك هو الأسعار المناسبة.

تحقيق شعبية عالية من خلال حفاظ المطعم على مستواه عبر سنوات عديدة منذ إنشائه وحتى الآن. منيو البيك بالسعودية 2021 بالصور منيو البيك بالسعودية 2021 بالصور أسعار البيك في السعودية 2021 أسعار البيك في السعودية 2021 يتضمن منيو البيك تشكيلة متنوعة من أشهى المؤكلات، وفيما يلي قائمة الأسعار: سناك دجاج مسحب بـ 4 ريال

وجبة دجاج مسحب 10 قطع بـ14 ريال

سندوتش دجاج مسحب ومشروب غازي بـ11.25ريال

برجر فيله دجاج 2 برجر بـ12.25ريال

برجر فليه دجاج 4 ريال

وجبة برجر فيله دجاج 2 برجر متنوع بـ12.25ريال

شاورما البيك بصلصة الثوم بـ4.5 ريال

دبل بيك بـ7 ريال

شاورما البيك بصلصة الطحينة بـ4.5 ريال

بيج بيك بـ11.5 ريال

سندويش فيله دجاج بـ6 ريال.

وجبة دجاج البيك 4 قطع بـ14 ريال.

وجبة دجاج مسحب 7 قطع بـ10.5 ريال. منيو البيك المؤكلات البحرية بالصور 2021 منيو البيك المؤكلات البحرية بالصور 2021 رقم البيك في السعودية 8002442245 رقم البيك في السعودية يمكن لأي سعودي طلب البيك بعد اختيار نوع الطعام من المنيو عبر الاتصال على الرقم المرفق من آي مكان في السعودية وفي أي وقت ضمن أوقات العمل الرسمية، ويمتلك البيك سلسلة فروع كثيرة في أرجاء المملكة. منيو الحلوى والأطباق الجانبية بالصور 2021 منيو الحلوى والأطباق الجانبية بالصور 2021 مشروبات البيك وأسعارها مشروبات البيك وأسعارها لدى البيك تشكيلة عصائر تحظى بشعبية كبيرة لدى محبي الغذاء الذي يقدمه المطعم وفيما يلي أسعار هذه العصائر وأنواعها: عصير برتقال بسعر بـ2.25 ريال سعودي

تفاح عصير بـ2.25 ريال سعودي

عصير مانجا 2.25 ريال

فواكه مشكل بـ 2.25 ريال وهناك أيضا المشروبات الغازية المهضمة التي يقدمها المطعم ومنها: بيبسي بسعر 3 ريال.

بيبسي دايت بسعر 3 ريال.

ميرندا تفاح بسعر 3 ريال.

شاي مثلج بسعر 3 ريال.

برتقال غازي ميرندا بسعر 3 ريال.

شاي مثلج بنكهة البرتقال.

سفن آب بسعر 3 ريال سعودي. الوسوم

منيو البيك هو قائمة الطعام التي يقدمها مطعم البيك، ويعد المطعم المشار إليه من أشهر مطاعم الدجاج في المملكة العربية السعودية وذلك لأكثر من عامل منهم: التاريخ حيث تأسست سلسلة هذه المطاعم عام 1974 في السعودية.

الطعام الرائع والتنوع من الصوصات إضافة إلى كثرة الفروع اللائقة بالسعوديين.

سرعة توصيل الطعام للمنازل وسرعة إعداده أمام المقرات، والأهم من ذلك هو الأسعار المناسبة.

تحقيق شعبية عالية من خلال حفاظ المطعم على مستواه عبر سنوات عديدة منذ إنشائه وحتى الآن. منيو البيك بالسعودية 2021 بالصور منيو البيك بالسعودية 2021 بالصور أسعار البيك في السعودية 2021 أسعار البيك في السعودية 2021 يتضمن منيو البيك تشكيلة متنوعة من أشهى المؤكلات، وفيما يلي قائمة الأسعار: سناك دجاج مسحب بـ 4 ريال

وجبة دجاج مسحب 10 قطع بـ14 ريال

سندوتش دجاج مسحب ومشروب غازي بـ11.25ريال

برجر فيله دجاج 2 برجر بـ12.25ريال

برجر فليه دجاج 4 ريال

وجبة برجر فيله دجاج 2 برجر متنوع بـ12.25ريال

شاورما البيك بصلصة الثوم بـ4.5 ريال

دبل بيك بـ7 ريال

شاورما البيك بصلصة الطحينة بـ4.5 ريال

بيج بيك بـ11.5 ريال

سندويش فيله دجاج بـ6 ريال.

وجبة دجاج البيك 4 قطع بـ14 ريال.

وجبة دجاج مسحب 7 قطع بـ10.5 ريال. منيو البيك المؤكلات البحرية بالصور 2021 منيو البيك المؤكلات البحرية بالصور 2021 رقم البيك في السعودية 8002442245 رقم البيك في السعودية يمكن لأي سعودي طلب البيك بعد اختيار نوع الطعام من المنيو عبر الاتصال على الرقم المرفق من آي مكان في السعودية وفي أي وقت ضمن أوقات العمل الرسمية، ويمتلك البيك سلسلة فروع كثيرة في أرجاء المملكة. منيو الحلوى والأطباق الجانبية بالصور 2021 منيو الحلوى والأطباق الجانبية بالصور 2021 مشروبات البيك وأسعارها مشروبات البيك وأسعارها لدى البيك تشكيلة عصائر تحظى بشعبية كبيرة لدى محبي الغذاء الذي يقدمه المطعم وفيما يلي أسعار هذه العصائر وأنواعها: عصير برتقال بسعر بـ2.25 ريال سعودي

تفاح عصير بـ2.25 ريال سعودي

عصير مانجا 2.25 ريال

فواكه مشكل بـ 2.25 ريال وهناك أيضا المشروبات الغازية المهضمة التي يقدمها المطعم ومنها: بيبسي بسعر 3 ريال.

بيبسي دايت بسعر 3 ريال.

ميرندا تفاح بسعر 3 ريال.

شاي مثلج بسعر 3 ريال.

برتقال غازي ميرندا بسعر 3 ريال.

شاي مثلج بنكهة البرتقال.

سفن آب بسعر 3 ريال سعودي.

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