تمويل سلفة النقدي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمنح منصة سلفة الإلكترونية قروض لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية بأبسط شروط، فقد انشأت منصة سلفة الالكتروني لمساعدة المواطنين في إعطاء لهم سلفة مالية لجميع المواطنين المحتاجين، ويتم تسديدها علي فترات ميسرة، ويمكن الحصول علي تمويل سلفة فوري بكل سهولة خلال دقائق بعدما يتوافر العميل الراغب في الحصول علي التمويل جميع الشروط اللازمة، وسوف نوضح من مقالنا اهم الشروط التي لا بد من توافرها لدي جميع المواطنين لكي يتم الحصول علي منصة سلفة النقدي، كما أننا سوف نوضح كيفية التقديم علي التمويل الشخصي.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عام.

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن ستون عام وذلك من أجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية لجميع المواطنين السعوديين.

يجب أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر في حالة إن كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي.

يشترط أن لا تقل خدمة العمل عن ستة أشهر في حالة إن كان المتقدم علي التمويل يعمل بالقطاع الخاص.

علي العميل أن يقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك من أجل أن يتم الموافقة على التمويل الشخصي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي بمنصة سلفةكيفية التقديم علي منصة سلفة الالكتروني

توفر منصة سلفة الإلكترونية رابط التقديم علي التمويل، حيث أنه يمكن لجميع عملاء سلفة التقديم علي التمويل من خلال الرابط المتوفر، وسوف نوضح من خلال الفقرة التالية الخطوات التي يمكنكم اتباعها لكي يتم التقديم علي تمويل منصة سلفة الالكتروني.

يمكن لجميع المواطنين الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية. قم بالضغط علي طلب التمويل. قم بإرسال الطلب وسوف يتم الرد عليك.

مزايا تمويل منصة سلفة الالكتروني