موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2021 وجدول المباريات

بعد فوز منتخب الفراعنة على نظيره الأسترالي، يوم الأربعاء بهدفين مقابل لا شيء، اهتم عشّاق كرة القدم في مصر والوطن العربية بمعرفة موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2021م، وذلك في دور الثمانية من هذه البطولة التي كان مقررًا أن تُقام في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى العام الحالي، نظرًا لتفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم في شهر مارس 2020م، ومن المقرر، أن تنتهي يوم الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل.

موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2021

وفي السطور التالية، ننشر موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2021م، اللقاء الذي سوف يكون مُذاع حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN SPORTS XTRA 2، خدمة لمحبي كرة القدم في مصر والعالم، إذ تأتي على النحو التالي:

تأهّل المنتخب المصري لدور الثمانية بفوزه على فريق أستراليا بهدفين دون رد.

وكان اللقاء بين مصر وأستراليا ضمن حسابات الجولة الثالثة في البطولة.

واحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة التي كانت تضم، إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما منتخب إسبانيا فاحتل صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط.

ويُواجه منتخب الفراعنة المنتخب البرازيلي، متصدر المجموعة الرابعة، يوم السبت المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2021

حلّت مصر في المجموعة التي ضمن إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في ألومبياد طوكيو 2021م، إذ بدأت بمواجهة إسبانيا يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ثم واجه الفراعنة المنتخب الأرجنتيني يوم الأحد الموافق 25 يوليو، وخسروا منه بهدفٍ دون مُقابل، ثم فازت مصر على أستراليا بهدفين دون رد، لتصعد إلى مربع الربع النهائي، وفي انتظار لقاء البرازيل، وذلك وَفق الجدول التالي: