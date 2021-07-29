“هنا” استمارة التقديم على قطع الاراضي السكنية في العراق 2021

في الفترة الأخيرة أعلن مجلس الوزراء بالعراق عن أتاحت خدمة التسجيل بالحصول على قطعة أرض سكنية للقيام ببناء وحدة، حيث أنه بإمكانك التقدم والحصول على استمارة إلكترونياً، وهذا من خلال الدخول عبر المنصة داري الإلكترونية التي قامت وزارة الإسكان وأيضاً الأعمال والأشغال البلدية، حيث أن الوزارة أعلنت عن القيام بفتح باب التقدم لكافة الراغبين بالحصول على قطعة أرض جاهزة للبناء عليها والسكن، على أن يتم مليء استمارة التقدم، وهذا طبقاً لعدد من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين والعديد من الفئات، كما أنها أتاحت خاصية القيام بتغير أو تعديل كافة البيانات التي قد تم تسجيلها في وقت سابق عن طريق منصة داري الإلكترونية، ونحن اليوم سوف نتعرف على خطوات الحصول على استمارة التقديم على قطع أراضي سكنية.

يوجد مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب أن تنطبق على المواطن الراغب في الحصول على قطعة أرض بشكل إلكتروني والتي تتمثل في الآتي:

يتم وضع عمر المواطن المتقدم بعين الاعتبار عند القيام بالتقديم.

يتم التعرف الجيد على المستوى المعيشي والاجتماعي الخاص بالمتقدم.

التعرف على عدد الأطفال لدى المتقدم.

التأكد من عدم امتلاكه لأي وحدات سكنية أخرى.

كما أن وزارة الإسكان أتاحت فئات معينة التي تتمكن من حجز قطعة الأرض منها ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن الأسر التي لديها أشخاص شهداء تستحق التقديم، وأيضاً كافة المواطنين التي تكون بحاجة للدعم أو يحصلون على ضمان اجتماعي.

تمكنت الوزارة من أن توفر عدد من الاستمارات الإلكترونية بالعراق التي يتم عن طريقها القيام بتقديم طلب حتى يمتلك قطعة أرض سكنية وأتاحت أيضاً التسجيل الإلكتروني بهذه الفترة بالتزامن مع الظروف التي يمر بها البلاد ومنع التزاحم لعدم تفشي فيرس كورونا المستجد: