مصرع 40 شخصا وفقدان 150 آخرين فى فيضانات بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "أريانا" الإخبارية نقلاً عن مسؤولين، أن السيول ضربت قرية مهيرديش فى منطقة كامديش فى نورستان. وقد تم العثور على ما لا يقل عن 40 جثة هامدة، كما دمرت تيارات المياه القوية حوالى 100 منزل وأضرت أيضا بالماشية.

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