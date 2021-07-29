نتائج القبول الجامعي جامعة تبوك|| رابط نتائج قبول جامعة تبوك 1443 عبر موقع myut.ut.edu.sa

نتائج القبول الجامعي للعام 1442 جامعة تبوك، في الساعات القليلة الماضية قام جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية بإجراء المزيد من الأبحاث الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية جوجل لمعرفة نتائج قبول الطلاب في جامعة تبوك للعام الدراسي 1443، وذلك بعد أن أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية من اعتماد نتائج القبول الجامعي وأعلنتها لجميع الطلاب والطالبات، حيث أعلنت جامعة تبوك أن نتائج القبول في الجامعة ستعلن لجميع الطلاب إلكترونيًا من خلال رابط myut.ut.edu.sa الإلكتروني الذي تم تفعيله قبل، والأن نعرض لكم رابط نتائج القبول الجامعي لجامعة تبوك عبر موقع ثقفني.

نتائج القبول الجامعي لجامعة تبوك 1443

أصدرت جامعة تبوك يوم الأربعاء 28 يوليو 2021، نتائج القبول للعام الدراسي 1443 لجميع الطلاب من جميع محافظات المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وأكدت الجامعة على موقعها الرسمي أن نتائج القبول للعام الدراسي 1443 قد تم نشرها لجميع المراحل في جميع التخصصات، بعد مراعاة جميع المعايير المهنية التي وضعها الطالب للقدرة على معرفة جميع المستويات الأكاديمية للطلاب وتقييمها بشكل صحيح.

كلمة عميد جامعة تبوك زيد بن أسلم

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم باصفار “يجب على المرشح للقبول التوجه إلى البوابة الإلكترونية للقبول بالجامعة وعرض الاختصاص الذي عين من أجله ويؤكد قبوله للمرشح رغبة لهذا”، وأكد معالى الدكتور زيد بن أسلم أن آخر موعد لاعتماد رغبات القبول يوم الأحد الموافق 29 من ذو الحجة 1442.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول جامعة تبوك

وأوضحت الجامعة أن النتائج تم إعلانها بعد إجراء الفرز الآلي حسب معايير القبول وعدد الأماكن وترتيب الرغبات، ومن جانبه يطلب الدكتور زيد بن أسلم عميد القبول والتسجيل بالجامعة والاستعلام عن المرشحين للقبول بالجامعة من خلال الخطوات الآتية:

كما يمكن لمن أكد قبوله وحصل على الرقم الجامعي ويرغب في تغيير رغبته في القبول أن يتم ذلك من خلال البوابة الأكاديمية حسب الأماكن الشاغرة والنسبة المرجحة والمعادلة، ويمكن رفض الرغبة في القبول لمن لا يرغب في الدراسة في جامعة تبوك أو الانسحاب نهائياً من الذين تم قبولهم في الجامعة، ولا يحق له المطالبة بمقعد مرو آخري.