799 حالة.. روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا فى وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - كما تم تسجيل 23.270 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 3.356 فى موسكو، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد ستة ملايين و218.502 إصابة منذ بدء الجائحة.

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