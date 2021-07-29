دفاع بلعيد والبراهمى: الغنوشى يشرف على جهاز تجسس على الصحفيين والسياسيين

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الدفاع التونسية فى قضية شكرى بلعيد، ومحمد البراهمى، إن "زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى يشرف على جهاز تجسس على الصحفيين والسياسيين"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





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