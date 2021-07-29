بلينكن: الكرة بشأن المفاوضات النووية فى ملعب إيران

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى مؤتمر صحفى مع وزير خارجية الكويت، إن الشراكة بين البلدين ازدادت قوة، مؤكدا أننا نعمل مع الكويت لتعزيز الأمن فى المنطقة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأضاف: أجريت محادثات مفصلة فى الكويت بشأن القضايا المختلفة، مشيرًا إلى أننا نركز كثيرا على الجهود الدبلوماسية لإنهاء أزمة اليمن.

وحمل بلينكن الحوثيين مسؤولية عدم التوصل لحل سياسى فى اليمن، قائلا "إننا ملتزمون بحضورنا فى الشرق الأوسط، ونقدر جهود السعودية وملتزمون بالدفاع عنها".

كما طالب الحوثيين بالانخراط فى المسار الدبلوماسى معربا عن إدانته للهجمات الحوثية التى تستهدف السعودية، ومشيدا فى نفسى الوقت بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسى فى اليمن.

وفيما يخص المفاوضات النووية، قال بلينكن، إن "الكرة فى ملعب إيران وعليها الامتثال لخطة العمل المشترك، ونحن مستعدون للعودة إلى فيينا لكن المسار التفاوضى لن يستمر بدون سقف زمنى".

أما عن الوضع فى أفغانستان، قال بلينكن، إننا ملتزمون بحماية من ساعدنا فى كابول خلال 20 عاما، ونتحدث مع دول عدة لاستضافة مؤقتة للمترجمين الأفغان ريثما صدور تأشيراتهم.