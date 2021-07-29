اتحاد الشغل بتونس: نقوم بصياغة خارطة طريق وسنقدمها للرئيس

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، أنه يعمل على صياغة "خارطة طريق" سيقدمها لرئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، أبرزها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد عقد، الأربعاء، "اجتماعا تشاوريا" لإعداد "خارطة طريق المرحلة القادمة، تحت إشراف أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وأوضح في بيان، أن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، و"ثلة من الشخصيات ومن خبراء المنظمة الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وفي القانون الدستوري" شاركوا في الاجتماع.
وأكد الطبوبي "تعويل المنظمة على الكفاءات وعلى الخبراء وأصدقاء المنظمة للاستئناس بآرائهم من أجل مصلحة الوطن، وبلورة تصورات للمرحلة القادمة".
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