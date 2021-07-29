معدلات القبول في جامعات الجزائر وطريقة التسجيل في الجامعات الجزائرية 2021

معدلات القبول في جامعات الجزائر وطريقة التسجيل في الجامعات الجزائرية للطلاب المقيمين والأجانب، من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الطلاب في الوقت الحالي بكثرة، خاصةً بعد أن تم تحديد تلك المعدلات، لكل الكليات، تهيئة لانتقال الطلاب للمرحلة الجامعية، مما يجعل الطالب في حالة بحث بهدف الاطلاع عليها لمعرفة الطريقة التي سيرتب بها رغباته، وبعد ذلك يقوم بتسجيل تلك الرغبات على موقع وزارة التربية والتعليم، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض الكثير من التفاصيل حول معدلات القبول في جامعات الجزائر وطريقة احتساب المعدلات وأيضاً طريقة التسجيل في الجامعات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية.

معدلات القبول في جامعات الجزائر

تعتبر معدلات القبول في جامعات الجزائر 2021 من المواضيع التي يتساءل عنها الكثير من طلاب الجزائر، وذلك لتحديد الجامعة التي تناسبه ويقوم بالتقديم بها،يتم حساب هذه المعدلات بطريقة معينة، وهذا يتم من خلال المعادلة التالية:

بالنسبة لشعبة الرياضيات وشعبة علوم تجريبي فتكون: { ( معدل البكالوريا × اثنين + الدرجات الخاصة بعلوم الطبية والحياة ) ÷ ثلاثة}.

( ) أما بالنسبة لشعبة تقني رياضة فتكون: {(معدل البكالوريا × اثنين + (درجات الفيزياء + درجات الرياضة) ÷ اثنين) ÷ ثلاثة}.

وتأتي معدلات القبول 2020-2021 في الجزائر كما يلي:

رياضيات تقني رياضة علوم تجريبي كلية الطب 16.66 17.17 16.19 كلية طب الأسنان 16.53 17.03 16.07 كلية الصيدلة 15.24 16.73 15.78

أما بالنسبة للبيطرية فتختلف من مدرسة إلى أخرى وهي كالتالي:

في مدرسة (الدراسات العليا التجارية) الموجودة في القليعة فتكون: 15.21.

أما في (المدرسة الوطنية العليا للبيطرة) في الحراش، فتكون: 14.71.

شروط القبول في جامعات الجزائر

هناك بعض الشروط والأوراق التي يجب الاطلاع عليها بعد رؤية معدلات القبول، والتي لابد من استيفائها ليتمكن الطلاب من التسجيل في الجامعة المعنية، وهي كالتالي:

إحضار نسخة لشهادة التوجيه.

صورتين شخصيتين (الخلفية بيضاء).

شهادة الرقم الشخصي للطالب المتقدم.

النسخة الأصلية المختومة لشهادة البكالوريا.

تسديد مبلغ قيمته مائتي دينار مصروفات التسجيل عبر الإنترنت.

طريقة التسجيل في الجامعات الجزائرية

بعد معرفة معدلات القبول 2020-2021 تأتي خطوة التسجيل وهي سهلة الكيفية، وهي كالتالي:

في البداية يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي بالجزائر.

بعد ذلك يقوم المواطن فتح خانة “ شهادة البكالوريا “.

“. ثم يقوم بالنقر على أيقونة “ التسجيل “.

“. بعد ذلك يقوم المتقدم بقراءة الدليل بتمعن والموافقة علية.

وأخيراً يقوم المتقدم باختيار الجامعات المناسبة ومن ثم يقوم بإكمال بيانات الانضمام بها.

موعد بدء التسجيل في الجامعات الجزائرية

تأتي فترة التقديم، في شهر يوليو، من تاريخ 27 إلى 29، وبالنسبة لعملية تأكيد التقديم، ستكون من تاريخ 30 إلى 31 من نفس الشهر، ويمكن تغيير الرغبات من أول شهر أغسطس إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، والنتيجة ستعلن في هذا اليوم.

شروط وأوراق التقديم في الجامعات الجزائرية للأجانب

يوجد عدة شروط يلزم توفرها عند رغبة غير الجزائري في التقديم في جامعة جزائرية، وهي كالتالي:

أولاً يجب على المتقدم أن يكون حاصل على المنحة الجزائرية.

ضرورة إحضار تقييم بيداغوجي من لجنة معادلات تابعة للوزارة، لمن درسوا سنة مثلا أو أكثر بدولة غير الجزائر لما درسوه، لتحديد السنة التي سيبدأ بدراستها الطالب.

بعد ذلك يجب إحضار معادلة للشهادة بالسفارة الجزائرية وكذلك وزارة التعليم العالي.

ثم يقوم بعد ذلك بإرفاق موافقة سفارة البلد الأم للطالب.

يجب توفر تأشيرة للدراسة بالجزائر، من قنصلية الجزائر.

ملحوظة: بالنسبة لأبناء الرعايا الأجانب الذين يقيمون بالجزائر، يحصلون على نفس الحقوق البيداغوجية لأبناء الجزائر.

ولكن لا يحصلون على عملية التسجيل النهائية التي تتطلب تقديم ترخيصا من الجهات المعنية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في الجامعات الجزائرية للطلاب الأجانب

هناك بعض المستندات اللازم تجهيزها قبل التسجيل في الجامعات الجزائرية بالنسبة للأشخاص الأجانب وهي كما يلي:

أولاً لابد من إحضار عقد الميلاد أو بديل.

جواز سفر مفعل ومختوم.

شهادة الجنسية.

ضرورة الحصول على ترجمة أو صيغة موثقة لكي تكون شهادة تسمح للشخص بأن يلتحقوا بمرحلة التكوين التي يرغبون فيها.

عدد أربع صور حديثة.

إحضار كشف يبين النقاط التي تتعلق بالمترشحين الذين يرغبون في التشكيل الذي يلي التدرج.

شهادة مرضية لإثبات خلو الطالب من الأمراض.

صيغتان متعلقتان بالأكاديمية من جهة معلمين من نفس الدرجة العلمية بخصوص المترشحين لتلك الدراسة التي تلي التدرج.

وبذلك يكون قد انتهينا من الحديث حول معدلات القبول في جامعات الجزائر 2021، كما تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل في الجامعات الجزائرية، وفي النهاية قمنا بمراجعة الشروط والأوراق المطلوبة لقبول الطلاب الأجانب في الجامعات بنجاح.