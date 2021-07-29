رقم بيتزا هت الكويت وأحدث عروض المطعم العالمي للتوفير في 2021

رقم بيتزا هت الكويت من أكثر الأرقام التي تتم عليها عمليات بحث كثيرة، وذلك لأن المطعم الأمريكي حقق نجاحًا كبيرًا بفضل تقديمه مأكولات غريبة مميزة، نالت إعجاب عددًا كبيرًا من الكويتيين، وعلى رأس هذه المأكولات البيتزا الإيطالي والباستا وكذلك أيضًا الحلوى ووجبات الأطفال، وذلك بالإضافة إلى العروض التي يقدمها باستمرار ويحب الكثيرون الإطلاع عليها وطلبها للاستفادة منها.

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رقم بيتزا هت الكويت

رقم بيتزا هت في الكويت وهو رقم موحد لجميع الفروع، فقط اترك العنوان وفي غضون دقائق قليلة سيصل إليك.

الوجبة الأولى ضمن عروض بيتزا هت 2021 تدعى الوجبة المزدوجة وهي عبارة عن بيتزا وسط حسب الاختيار مع سلطة وخبز الثوم وزجاجتين بيبسي من الحجم الصغير، هذا مقابل 4.75 دينار كويتي.

والوجبة المزدوجة عبارة عن 2 بيتزا من الحجم الكبير مع أطراف محشوة بالجبنة لكن تأتي مقابل 6.35 دينار.

والوجبة المزدوجة الوسط تتكون من 2 بيتزا من الحجم الوسط مع أيضا إمكانية إضافة الجنبة في الأطراف بسعر 4.95 دينار.

الطلب الشخصي وهو الوجبة الرابعة ضمن العروض مقابل 2.5 دينار كويتي، وهي عبارة عن بيتزا صغيرة ومعاها طبق بطاطس زجاجة بيبسي صغيرة.

وجبة العائلة الكبيرة التي تكتفي 5 أشخاص وهي عبارة عن بيتزا بالحجم الكبير وبطاطس وخبز بالثوم و4 بيبسي وسلطة وقطع من أجنحة الدجاج، هذا مقابل 7.35 دينار.

ميتي فيست وسعرها هو 12.95 وهو نفس سعر وجبة مكس فيست للاصدقاء، وتتشارك الوجبتين في أن كلا منهما تحتوي على 6 أنواع من البيتزا والفرق في الأطعمة فقط.

عروض بيتزا هت الكويت 2021أسعار وجبات الأطفال من بيتزا هت

وجبات الأطفال من بيتزا هت حققت انتشارًا كبيرًا في الكويت بفضل طعمها الرائع، وفيما يلي أسعار وجبات الأطفال: