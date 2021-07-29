بلينكن: التفاوض مع إيران لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أظهرت حسن النية والرغبة في العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، معتبرا أن الكرة لا تزال بملعب إيران.

وشدد بلينكن اليوم الخميس خلال زيارته إلى الكويت، على أن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا بوقت سابق إن إيران لن تحصل على المزيد من التنازلات بمحاولة إعادة التفاوض على التفاهمات التي تم التوصل إليها في فيينا، وذلك مع اقتراب تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السلطة.

بدورها أعلنت طهران أن واشنطن رفضت رفع العقوبات التي تم فرضها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على أكثر من 500 شخص وكيان إيراني.