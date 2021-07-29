القوات العراقية تحقق فى سقوط صاروخ كاتيوشا ببغداد

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، فإن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن فى منطقة المنصور ب‍بغداد، مؤكدة عدم وجود خسائر بشرية. وأفاد بيان للخلية بأن إطلاق الصاروخ فى منطقة شارع فلسطين، يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة.

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