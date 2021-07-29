إعلان جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي 1443 وأسماء المقبولين عبر myut.ut.edu.sa

جامعة تبوك نتائج القبول للعام الدراسي 1443، حيث ازداد البحث بصورةٍ كبيرة عن معرفة نتائج قبول جامعة تبوك 1442 للعام الدراسي 1443، وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن النتائج في جميع التخصصات بالكليات التابعة للجامعة، وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وتمت المفاضلة والفرز بين المتقدمين وفقاً لدرجات الطالب ووفقاً للأعداد المتاحة من قبل الجامعة، ونبهت إدارة الجامعة على الطلاب والطالبات المقبولين للعام الدراسي الجديد 1443، الدخول على بوابة القبول الجامعي الإلكترونية، وذلك للإطلاع على التخصص الذي التحق به وتم ترشيحه عليه، وذلك وفقاً للرغبات التي تم تدوينها في استمارة التقديم، ووفقاً لعدد الأماكن الشاغرة والاحتياجات المطلوبة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط نتائج قبول جامعة تبوك، وطريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي، الذي تم توفيره من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة العربية السعودية.

جامعة تبوك نتائج القبول

تعد جامعة تبوك صرح علمي كبير داخل المملكة العربية السعودية. يتهافت جميع الطلاب والطالبات للالتحاق به ودخول أحد الكليات التابعة للجامعة. وهذا يفسر البحث الكثيف من قبل المتقدمين للجامعة. على معرفة النتيجة، وقد أوضح الدكتور زين بن أسلم بصفر عميد القبول والتسجيل بالجامعة. أن عملية الفرز والاختيار والمفاضلة بين المتقدمين تمت بشكل إلكتروني. حتى لا يكون هناك أي احتمال للأخطاء. وأردف حديثه بضرورة دخول الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة. على الموقع الرسمي لبوابة القبول الجامعي الإلكتروني، وتأكيد قبوله على التخصص الذي تم ترشيحه عليه. علماً بأنه يستطيع تغيير الرغبة بناءً على الأماكن الشاغرة ودرجات الطالب والنسبة الموزونة والمكافئة. وقد حددت عمادة القبول والتسجيل الأحد القادم الموافق 29\12\1442 آخر موعد لتأكيد القبول. كما يحق لمن يرغب في سحب ترشحه بالجامعة بعد قبوله أن يفعل ذلك. لكن لا يحق له المطالبة بمكانه مرةً أخرى.

رابط الاستعلام عن النتيجة

من خلال رابط جامعة تبوك الإلكتروني عمادة القبول والتسجيل، يستطيع الطالب أو الطالبة بكل سهولة وهو جالس مكانه أن يستعلم عن اسمه ضمن المقبولين من عدمه، بكل سهولة وبعدة خطوات بسيطة ومن خلال رابط رسمي تم توفيره خصيصاً لهذا الغرض myut.ut.edu.sa.

عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك تعلن ضوابط الانسحاب النهائي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك ضوابط وإجراءات الانسحاب النهائي من الجامعة، لمن يرغب في ذلك من طلاب وطالبات العام الدراسي الجديد 1443، وهذه الضوابط كالتالي: