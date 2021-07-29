تركيا: مقتل 3 أشخاص وسط حريق في أنطاليا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص في حريق منطقة مانافجات في أنطاليا، و122 شخص نقلوا للمشافي، منهم 58 يتواصل علاجهم بالمشافي وبعضهم حالته خطرة، وفقا لما أكده مراسل الغد.

وساهم الطقس الحار والرياح القوية في انتشار الحريق حول بلدة مانافجات التي تبعد 75 كيلومترا شرقي منتجع أنطاليا والقرى القريبة منها.

وذكر بيان السلطات التركية، وفقا لرويترز، أنه تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 82 عاما أثناء إخلاء منطقة كيبزبليني التي تبعد 16 كيلومترا شمال شرقي مانافجات، مضيفا أن عشرة تقطعت بهم السبل عند سد أويمابينار القريب وأن وحدات الإنقاذ في الطريق إليهم.

وأخلت السلطات 18 قرية ومنطقة في أنطاليا و16 قرية في إقليمي أضنة ومرسين المجاورين.

وشارك في جهود إخماد الحريق المئات من عمال الغابات الذين آزرتهم جوّاً مروحيات وطائرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجك قوله إنّ المواقع السياحية في المدينة ليست مهدّدة بالحريق.