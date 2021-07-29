مصرع 5 أشخاص جراء انهيار جسر فى بكين

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات حى هايديان، حسبما نقلت "شينخوا"، أن 12 شخصا فى دار لرعاية المسنين فى هايديان حوصروا بعد الحادث، وتم إنقاذ سبعة أشخاص وإرسالهم الى المستشفى، وخضع شخص واحد لعملية جراحية بسبب إصابة فى ساقه وخرج آخرون من المستشفى بعد الفحص.

وأعادت السلطات المحلية توطين جميع الأشخاص فى مرفق رعاية المسنين، كما تعمل على تحديد المخاطر المحتملة فى جميع دور رعاية المسنين والمناطق المجاورة، كما أعلنت بدء التحقيق فى الحادث.