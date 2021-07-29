سامسونج تحطم الأسعار بأرخص هاتف قابل للطي Galaxy Z Flip 3 بمواصفات رائعة

تتسابق شركات صناعة الهواتف الذكية في جذب أكبر شريحة من هواة إقتناء الهواتف الجديدة فقد طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد باسعار تنافسية غير عادية ذو الإمكانيات العالية هاتفها الجديد Galaxy Z Flip 3، والذي يعد أرخص هاتف قابل للطي يحمل مثل تلك المواصفات المتكاملة، وفقًا لراي خبراء التقنيات الحديثة، حيث يحمل الموبايل الجديد شاشة 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 112×300 بكسل، وكثافة البيكسلات فيها تصل إلى 3.3 بكسل في كل إنش، بجانب برنامج حماية قوي جدًا لها من زجاج غوريلا جلاس 6، ويدعم تقنية +HDR10 ووضع حماية العين والوضع الليلي، وتملك 16 مليون لون، ومن المتوقع أن يكون متاحًا في الأسواق في النصف الأول من أغسطس القادم.

يدعم الاتصال قريب المدى الـ NFC يدعم الهاتف شريحتين إتصال حيث تأتي الشريحة الأولى من نوع Nano Sim والشريحة الثانية من نوع eSIM . يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G . يأتي الهاتف بأبعاد 167.3×73.6×7.2 ملم وأما في حالة طي الهاتف فيصبح الهاتف بأبعاد 87.4×73.6×17.3 ملم . أما عن وزن الهاتف فيقدر بـ 183 جرام فهو أخف من الـ Samsung Galaxy Fold السابق . الخامات التي تم تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم . الشاشة تأتي على هيئة الثقب على شكل حرف الـ O فالشاشة تأتي من نوع Foldable Dynamic AMOLED فهذا أفضل ما يميز هذا الهاتف فهو أول هاتف يأتي من الزجاج بالكامل وقابل للطي مع حواف منحنيه من الجوانب فالشاشة تقوم بالإضاءة من الجوانب في حالة تلقي إشعارات بفضل ميزة الـ Edge Lighting وتأتي الشاشة بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2636 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 425 بكسل لكل إنش مع دعمها للأبعاد الجديدة بنسبة الـ 21.9:9 كما تدعم الشاشة الـ HDR10+ والـ Always On Display أما عن شاشة الظهر فهي بمثابة شاشة صغيرة ويمكنك استخدامها لعرض الوقت والتاريخ وسعة البطارية …الخ وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 1.1 إنش بدقة 112×300 بكسل . أما عن الذاكرة الصلبة فتأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . ونوع الذاكرة الصلبة تأتي من نوع UFS 3.0 . الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعمها إلى الـ Live focus والتصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل . أما عن الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 أوهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض والواسع الـ Wide angle وتدعم الـ Dual Pixel وتدعم الكاميرات التقريب الرقمي حتى 8 مرات مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش . يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه لتصوير الفيديوهات الـ Super steady التي سبق وأن رأيناها في سلسلة الـ S10 . كما تدعم تصوير الفيديوهات الـ Slow motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Super Slow motion بجودة الـ 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه للتصوير الـ Hyperlapse بجودة الـ FHD . أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج كوالكم الذي تم إصداره العام الماضي الـ Snapdragon 855 Plus بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 640 . الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE . يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS . منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG . وسائل الأمان: يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في الجانب الأيمن للهاتف في زر الباور كما يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock ولكنه متاح فقط في حالة فتح الهاتف وليس في حالة الطي فهو يعمل عن طريق الكاميرا الأمامية . كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب . يأتي الهاتف ببطارية بسعة 3300 مللي أمبير مع شحن بقوة 15 واط بالإضافة لدعمه إلى الشحن اللاسلكي . يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10.0 مع واجهة سامسونج الـ One UI 2 . يتوفر الهاتف باللون الذهبي وباللون الأسود وباللون البنفسجي .

الكاميرا الأولى الخلفية تأتي بدقة 12 ميجابكسل وهي الرئيسية.

الكاميرا الثانية الخلفية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية واسعة.

حجم فتحة العدسة للكاميرا الأولى F/1.8

حجم فتحة العدية للكاميرا F/2.2

كاميرا السيلفي بدقة الكاميرا 10 ميجابكسل

تملك تقنية التثبيت البصري OIS لمنع الاهتزاز أثناء التصوير

يملك تقنية التقريب الرقمي وكشف الوجوه والابتسامات

دقة تصوير الفيديو تصل إلى 2160P 4k

تصميم جذاب وعصري . خامات ممتازة كما هو معهود عن سامسونج في هواتفها الرائدة . بالرغم من أن المعالج من العام الماضي إلا أنه قادر على تشغيل المهام اليومية المكثفة بشكل جيد . السبب الوحيد لشرائك هذا الهاتف إذا كنت من عشاق الشاشة المطوية وحجم الهواتف الصغيرة في الجيب . أحدث نظام تشغيل مع أحدث واجهة لسامسونج فالواجهة تعمل بشكل جيد جداً حتى مع تقسيم الشاشة . يدعم الاتصالات حتى شبكة 5G الجيل الخامس. نوع شريحة واحدة SIM Nano SIM/eSIM يحمل معالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 865+ Plus نظام التشغيل اندرويد 10 واجهة المستخدم Samsung One UI يأتي بثمانية ألوان رائعة.

سعره مرتفع ولكن بالطبع يقدم تكنولوجيا باهره .

لا يدعم تركيب كارت ميموري .

لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

صوت السماعات الخارجية Mono وليس Stereo .

بطارية الهاتف حجمها صغير نسبيا .

دقة الشاشة كان من الممكن أن تكون أفضل فهاتف Samsung S20 العادي بدقة وسعر أرخص وهذا يرجع إلى الشاشة القابلة للطي .

عرض الشاشة الموجودة في ظهر الهاتف بجوار الكاميرات صغيرة جداً .

بالرغم من أن هاتف Samsung Galaxy Z Flip هو النسخة المطورة لهاتفها السابق Samsung Galaxy Fold إلا أن سعة البطارية أقل من السابق .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip :كاميرات جالكسي زد فليب3مميزات3 Samsung Galaxy Z Flip :عيوب موبايل Samsung Galaxy Z Flip3 :بطارية Galaxy Z Flip 3 :

هاتف يحمل بطارية من مادة ليثيوم بو بسعة 3300 ملي أمبير غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السرع بقوة 15 واط.

محتويات علبة هاتف3 Samsung Galaxy Z Flip :

هاتف Galaxy Z Flip – رأس الشاحن – سلك USB من نوع Type C – سماعات الاذن وتأتي بمنفذ الـ Type C من AKG – تحويلة لمنفذ الـ USB – دبوس معدني – كتيب التعليمات لإيضاح كيفية إستخدام الهاتف – جراب ظهر شفاف – دبوس معدني.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3

السعر حوالي 14000 جنية للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام .