شروط و رسوم استخراج رخصة البناء الجديدة بالسعودية نظام بلدي 1443

شروط ورسوم استخراج رخصة البناء الجديدة 1443 من اهم الموضوعات التي يزداد البحث عنها بين المواطنين في السعودية بعد ما وفرت السلطات نظام إلكتروني ، سعيا وراء توفير الوقت والجهد علي المواطنين نظام فعال و جديد ومتطور وضعته السلطات السعودية للحصول على رخصة بناء،حيث يكثر التساؤل حول شروط ورسوم البناء الجديدة للترخيص من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني أوضح لكم الشروط و قيمة الرسوم المقررة للحصول على رخصة البناء الجديدة و رابط التقديم بشكل إلكتروني.

شروط استخراج رخصة البناء الجديد

هناك عدة شروط أقرتها وزارة الشئون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية والتي يجب توافرها من اجل الحصول على رخصة البناء الجديدة عام 1443 هجرية.

توافر شهادة صلاحية الموقع للبناء ويتم ذلك من خلال تقديم طلب الجهة الإدارية، من أجل الحصول على الإفادة بأن الموقع صالح للبناء حسب الشروط والضوابط المعلن عنها الخاصة بالبناء.

يجب تقديم رسم كروكي للبناء المراد إنشاءه ويكون حديث ومعتمد.

الالتزام بالنظام المعلن عنه على المخططات التقسيمية والمعتمدة بعد تاريخ اعتماد المخطط المحلي.

مراعاة الانضباط التام لما ينص عليه كود البناء السعودي.

مراعاة الاهتمام بتامين الجهات المتعلقة بالجوانب الأمنية والصحية والتعليمية.

يجب ارفاق إيصال سداد كافة الرسوم واهم البيانات الخاصة ببناء الموقع وحدوده.

ارفاق وثائق تثبت ملكية الأرض.

يجب إحضار سند الملكية.

الالتزام بكافة الشروط الخاصة باستدامة المباني و الاهتمام بالمعايير الفنية، التي تشمل ترشيد استهلاك الماء والطاقة شامل الالتزام بمتطلبات أشخاص ذوي الإعاقة وشئون الأمن والسلامة.

يجب تقديم كافة بيانات موقع الإنشاء بشكل مفصل.

لابد من تقديم أستمارة تدقيق متطلبات مباني للوحدة السكنية المراد فحصها وذلك من قبل المكتب الهندسي.

الحرص على خصوصية الجار وذلك باتباع أفضل أنطمه البناء من حيث الارتدادات الأمامية والنظامية في الطوابق متكررة الارتفاع.

عند البناء في مناطق الفيلات الالتزام بالتنظيمات التي تعنى الجار في تلك المنطقة.

يجب الالتزام التام بضرورة الرجوع إلى ضوابط واشتراطات المباني الخاصة بالطوابق العالية التي يزيد ارتفاعها عن 12 طابق.

يجب على المتابعة مع مكتب هندسي من أجل استخلاص اجراءات الحصول على ملف الترخيص.

كم قيمة رسوم رخصة البناء الجديدة 1443 في السعودية

تعد قيمة رسوم تصريح رخصة البناء الجديدة في السعودية من الرسوم الضرورية الهام ولا بد من معرفه قيمة الرسوم قبل البدء في اجراءات الحصول على رخصة البناء، ويمكن الحصول وتحديد الرسوم المفروضة على رخصة البناء الجديدة في جميع أرجاء المملكة بمبلغ و قدرة 150 ريال سعودي، بالإضافة الالتزام بدفع هذه الرسوم لكي يتم استخراج رخصة البناء على الفور والسعي وراء اجراءات الحصول على الترخيص.

الرابط الإلكتروني لاستخراج رخص البناء الجديدة نظام بلدي

أتاحت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية نظاما جديد لرخصة البناء تطبيقا إلكترونيا نظام بلدي الجديد يمكن للمواطنين الحصول على رخصة بناء جديدة بشكل سريع، وهو النظام على جميع أنحاء المملكة كافة والهدف من هذا النظام تسهيل اجراءات تملك المسكن للمواطن و يمتاز بإصدار رخص شفوية من المكتب المختص بذات اليوم بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة.

عند بناء منشأة تجارية تتمثل في زراعية أو صناعية أو تجارية يجب إصدار شهادة رخصة التشغيل.