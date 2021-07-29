اتحاد الشغل التونسى: على النقابات تأمين المؤسسات ومنع أى تلاعب بوثائقها

جدة - نرمين السيد - وأصدر الاتحاد، بلاغا وجّهه إلى كافة الهياكل النقابية فى جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات، دعا فيه إلى اليقظة وإلى مزيد البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين المؤسّسات ومنع أى تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها، نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمرّ به البلاد وحرصا على المساهمة فى إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّا، حسب نص البلاغ.

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