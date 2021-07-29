سقوط طائرة عسكرية فى العراق ومصرع طاقمها

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى العراق فى بيان لها، إن طائرة هليكوبتر سقطت قرب أمرلى بمحافظة صلاح الدين. وأضافت، أن طاقم طائرة هليكوبتر نوع "مى 17" المكون من 5 أفراد لقى مصرعه عقب سقوط الطائرة فجر اليوم خلال تأديتها مهمة قتالية.

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