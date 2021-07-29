السودان: مشاكلنا على الحدود انتهت وجيشنا تفرغ للتدريب

جدة - نرمين السيد - وقال البرهان، فى تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، إن "مشاكلنا على الحدود انتهت وجيشنا تفرغ للتدريب"، مضيفا أنه "لا بد من ربط الأحزمة للوفاء بمتطلبات المرحلة الانتقالية".
وتشهد مدينتا القلابات السودانية والمتمة الإثيوبية حشودًا عسكرية ضخمة، حيث دفعت السلطات فى إقليم الأمهرا، صباح السبت، بتعزيزات عسكرية على متن ناقلات جند كبيرة، مزودة بأسلحة وتم إغلاق المحال التجارية والمقاهى والفنادق.
ولفتت المصادر إلى أن المتمة الإثيوبية تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا للجيش الإثيوبى والشرطة، بالتزامن مع وصول وفد أمنى وعسكرى وسياسى رفيع من محافظة شهيدى، لبحث تداعيات الأوضاع الأمنية والتدخل لاحتواء الأزمة بين البلدين.
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