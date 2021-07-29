نتائج الدبلوم العام سلطنة عٌمان 2021 رابط البوابة التعليمية hom.moe.gov.om نتيجة الصف الثاني عشر

تنتظر الطلاب في سلطنة عٌمان إعلان نتائج الدبلوم العام سلطنة عٌمان 2021، بعد أن أصبح موعد النتيجة من أهم وأكثر الموضوعات البحثية عبر محرك البحث الرئيسي جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن تم الانتهاء من التصحيح للأوراق الامتحانية وتتم الآن مرحلة التدقيق في رصد الدرجات النهائية، والتأكد من صحتها حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أحد نتيجة خطأ في الرصد، ومن المعروف أن النتائج الرسمية تعرض عبر رابط البوابة التعليمية العمانية، التي تم تجهيزها لهذا الغرض والتي سيتم تفعيلها خلال الساعات القادمة لتستقبل الطلاب الباحثين عن النتيجة.

رابط نتائج الدبلوم العام سلطنة عٌمان 2021

على كل الطلبة والطالبات الذين أدوا أمتحانات الصف الثاني عشر الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة عن طريق أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط البوابة التعليمية الرسمي certicate.moe.gov.om .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول الموجودة في الصفحة الرئيسية.

النقر على عرض النتيجة.

الدخول على رابط بوابة وزارة التربية والتعليم العمانية عبر home.moe.gov.om. الضغط على أيقونة المنصة التعليمية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، رقم المقعد، تاريخ الميلاد”. الضغط على أيقونة التالي. ثم الضغط على عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتائج.

الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام سلطنة عماننتائج الصف الثاني عشر عمان 2021

تيسيراً من وزارة التربية والتعليم العمانية على الطلاب، أتاحت لهم خدمة الاستعلام عن النتائج عن طريق الرسائل النصية sms عن طريق الاتصال على رقم 90200، وكتابة البيات الشخصية لتصلك رسالة بتفاصيل النتيجة في الحال.

وزارة التربية والتعليم العمانية

نجحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في العبور بالطلاب والعملية التعليمية إلي بر الأمان، وأخرجت الامتحانات في جو صحي وأمن بعد أن اتخذت كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب أثناء الامتحانات، لعدم أصابة أي طالب بالفيروس اللعين وهو ما تحقق بشهادة كافة المنتسبين للمنظومة التعليمية.

منصة البوابة التعليمية العمانية للنتائج

هي المنصة التابعة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بعرض النتائج للطلاب في كافة المراحل التعليمية، والمنصة تم تجهيزها على أفضل ما يكون لاستقبال الطلاب للاطلاع على النتائج إلكترونياً، في ظل سعي السلطنة لعدم التجمع بأعداد كبيرة خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.