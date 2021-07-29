جدة - نرمين السيد - ورحب مستشار النمسا سيباستيان كورتس، بزيارة ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى النمسا المقررة اليوم الخميس، مؤكدا انها تعتبر محطة مهمة فى إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين.
كما أعرب عن إعجابه وتقديره لمسيرة التنمية التى تشهدها الإمارات وتشمل كافة المناحى والقطاعات، مضيفا: "تعد الإمارات أهم شريك اقتصادى لنا فى المنطقة العربية".
ولفت إلى وجود استثمارات نمساوية مباشرة فى الإمارات تزيد عن 7 مليارات يورو، معتبرا أن "الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية أمر منطقى سيجلب الفوائد للبلدين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار النمسا: زيارة ولى عهد أبوظبى محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.