مستشار النمسا: زيارة ولى عهد أبوظبى محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ورحب مستشار النمسا سيباستيان كورتس، بزيارة ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى النمسا المقررة اليوم الخميس، مؤكدا انها تعتبر محطة مهمة فى إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين.

كما أعرب عن إعجابه وتقديره لمسيرة التنمية التى تشهدها الإمارات وتشمل كافة المناحى والقطاعات، مضيفا: "تعد الإمارات أهم شريك اقتصادى لنا فى المنطقة العربية".

ولفت إلى وجود استثمارات نمساوية مباشرة فى الإمارات تزيد عن 7 مليارات يورو، معتبرا أن "الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية أمر منطقى سيجلب الفوائد للبلدين".