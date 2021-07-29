9.576 حالة.. اليابان تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ بدء انتشار الوباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية اليابانية، تسجيل 9.576 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتسجل بذلك أعلى معدل إصابة منذ بداية الجائحة، الأمر الذى أدى إلى قلق المسؤولين من ارتفاع الإصابات.





فيما نفى منظمو أولمبياد طوكيو أى صلة للحدث العالمى مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى اليابان، بعدما أعلنوا عن 24 إصابة فى صفوف المشاركين. وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية مارك آدامس، إنه "لا صلة بين الأولمبياد وارتفاع الإصابات، على حد علمي، لا توجد حالة إصابة واحدة منتشرة بين سكان طوكيو ومصدرها الرياضيون أو الحركة الأولمبية"، متابعا:"لدينا ربما المجتمع الأكثر خضوعاً للاختبارات فى أى مكان فى العالم" فى إشارة إلى خضوع الرياضيين للفحوصات يومياً، مضيفاً "علاوة على ذلك، قرية الرياضيين تشهد إحدى أكثر الإجراءات صرامة". فيما اعتبر شيجرو أومى، المسؤول السابق فى منظمة الصحة العالمية، أنه منذ أن قررت الحكومة والمنظمون الأولمبيون المضى قدماً فى الألعاب، "فمن مسؤوليتهم بذل كل ما فى وسعهم... لمنع التفشى وانهيار الخدمات الطبية".

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