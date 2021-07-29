بسبب كورونا.. عمان تعلن استمرار العمل بالحظر الجزئى حتى إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة فى السلطنة قولها، فى بيان لها، إن إجمالى عدد الحالات المسجلة فى السلطنة بلغ 295.535 حالة والمتعافين 277.632 والوفيات 3.802 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 14.101 حالة.

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