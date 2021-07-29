بقوة 8.2 درجة.. زلزال مدمر يضرب ألاسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، تحذيرا من احتمال تسونامى عقب الزلزال الذى وقع على عمق 35 كيلومترا، مشيرة إلى أن نظام التحذير من حدوث تسونامى يشمل الأراضى الأمريكية فى غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة فى المحيط الهادئ.
وحسب تقدير المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل، فإن قوة زلزال ألاسكا بلغت 8 درجات وإنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
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